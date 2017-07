Rất nhiều người đã từng bị bệnh zona mà không biết rằng nó có thể tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Ngoài nhồi máu cơ tim, nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác cũng tăng cao ở người bị bệnh zona.

Virus gây bệnh zona, giống như bệnh thủy đậu - do virus herpes zoster. Bệnh tạo nên những mảng phát ban đau đớn, xuất hiện theo các lằn sọc ở thân trên, bám sát dây thần kinh. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh cũng chỉ tiến triển trên da.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Asan, thành phố Seoul (Hàn Quốc), cảnh báo rằng, virus bệnh zona có thể di chuyển qua da và trực tiếp tấn công, cũng như gây viêm mạch máu và viêm một số dây thần kinh nhất định. Mạch máu bị viêm có thể dẫn tới cục máu đông, khởi phát tiến trình của một cơn đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Tình trạng viêm dây thần kinh có thể để lại hậu quả là cảm giác đau đớn nghiêm trọng, gọi là đau dây thần kinh sau zona (post-herpetic neuralgia), thường xảy ra tiếp nối căn bệnh.

Bệnh zona do virus herpes zoster gây ra.

Cụ thể, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích hồ sơ y tế của hơn 23.000 bệnh nhân zona từ năm 2003 đến năm 2013 rồi so sánh với số lượng tương tự bệnh nhân không bị zona.

Kết quả, những người bị zona thường là phụ nữ và có các yếu tố nguy cơ bệnh tim thường gặp như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và nhiều tuổi. Nhưng họ cũng ít hút thuốc hơn, uống rượu bia ít hơn, tập luyện nhiều hơn và có địa vị kinh tế - xã hội cao, theo báo cáo đăng tải trên tờ Journal of the American College of Cardiology.

Sau khi điều chỉnh theo những yếu tố này và một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh tim cũng như đột quỵ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra, nói chung, bị bệnh zona làm tăng nguy cơ bị bất cứ bệnh tim mạch nào lên 41%, nguy cơ đột quỵ lên 35% và nguy cơ nhồi máu cơ tim lên tới 59%.

Tỷ lệ đột quỵ đặc biệt cao ở những người từ 40 tuổi trở xuống – nguy cơ đột quỵ của họ cao gấp 3,74 lần so với những người cùng tuổi không có tiền sử bị bệnh zona. Nguy cơ bị cả đột quỵ và nhồi máu cơ tim cũng tăng cao nhất trong năm đầu tiên sau khi khởi phát bệnh zona và giảm dần theo thời gian

Tuy nhiên, bác sĩ Sung-Han Kim, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, tiêm vắc-xin có thể giúp ngừa bệnh zona. Mỗi người nên nói chuyện với bác sĩ về việc phòng ngừa bệnh zona "cho tới khi có những nghiên cứu chuyên sâu hơn làm sáng tỏ tác động của vắc-xin đối với các bệnh tim mạch".

Bác sĩ Lee Schwamm, Phó khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở thành phố Boston (Mỹ), gợi ý rằng, tình trạng viêm có thể giữ một vai trò nhất định. "Chúng ta đã biết từ lâu rằng, có sự tác động qua lại giữa viêm và cục máu đông. Chưa có bằng chứng xác thực về mối quan hệ giữa viêm với cục máu đông nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh điều này. Việc cố gắng ngừa bệnh zona ngay từ đầu bằng cách tiêm vắc-xin cũng được nhấn mạnh đặc biệt".

Bệnh zona làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Lee cũng cho biết thêm, hiện vẫn chưa rõ liệu điều trị bệnh zona có làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không.

Trong khi đó, bác sĩ Talia Swartz, trợ giảng các bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai (thành phố New York), tiết lộ, kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học gia Hàn Quốc có sự thống nhất với các nghiên cứu trước đó về mối liên hệ giữa bệnh zona với nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên vẫn còn một số hạn chế. Có thể tồn tại khác biệt không được ghi chép giữa các bệnh nhân trong cả 2 nhóm mắc bệnh và không mắc bệnh zona, cũng như khác biệt ở mức độ nghiêm trọng ở những người bị bệnh.

Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh zona ở những người dưới 65 tuổi cao hơn nhiều trong nghiên cứu trên so với ở Mỹ, do đó, kết quả nghiên cứu có thể chưa phản ánh sự chính xác toàn vẹn. Ở Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh zona ở những người dưới 40 tuổi được kỳ vọng sẽ giảm bởi có nhiều người đã được tiêm vắc-xin thủy đậu khi còn nhỏ và thực tế là nguy cơ bị bệnh zona của họ khá thấp.

Trường hợp tiêm vắc-xin, nó không chỉ giúp ngừa bệnh zona ở những người trên 60 tuổi mà còn giúp ngừa bệnh tái phát ở những người từng bị zona. Do đó, ngay cả những người từng bị bệnh zona cũng nên tiêm vắc-xin, bác sĩ Swartz gợi ý.

Liên quan tới nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cả hai bác sĩ Schawamm và Swartz đều nhấn mạnh rằng, thực hành lối sống lành mạnh là cách tốt nhất để giảm nguy cơ, thông qua kiểm soát lượng cholesterol, đường huyết, cân nặng, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao và không hút thuốc lá.

