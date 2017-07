Dàn cảnh để cướp tài sản của người yêu nhưng bất thành

Sau quá trình theo dõi, chiều nay 6/7, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) - Bộ Công an phối hợp cùng Công an Quận 12 bất ngờ ập vào một biệt thự nằm trên đường TL 24, phường Thạnh Lộc, Quận 12, bắt quả tang hàng chục con bạc đang say máu sát phạt.

(Xem: 21)