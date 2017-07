9X cầm súng đã lên sẵn đạn, mang 10 bánh heroin đi bán

Sau quá trình điều tra theo dõi, các trinh sát đã bắt quả tang Nái khi đang vận chuyển 10 bánh heroin đi bán.

Tối 6/7, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng PC-17 Công an tỉnh Nghệ An mật phục, bắt quả tang đối tượng Thò Bá Nái( SN 1990, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép khối lượng lớn ma túy.

Nái cùng tang vật vụ án.

Cụ thể, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, khoảng 13h15’ chiều 6/7 tại khu vực biên giới, thuộc vùng rừng giáp ranh giữa xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) và nước bạn Lào, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nái khi đang vận chuyển ma tuý đi bán.

Khám xét trên người Nái, công an thu giữu 10 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 5 viên đạn đã lên nòng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng chuyên án để điều tra mở rộng.

Nguyễn Duy