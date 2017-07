Cố tình tìm lỗi trong Thứ 6 ngày 13 để troll sát nhân Jason, một Youtuber 400.000 subs bị khóa account

Ngoài Youtuber nổi tiếng trên, Gun Media cũng đã khóa hàng loạt tài khoản của những người chơi khác vì lý do tương tự.

“Tôi đoán một số người cho rằng sự nổi tiếng có thể đảm bảo các đặc quyền của họ, tuy nhiên với Gun Media thì không có một sự nhân nhượng nào”, Ben Strauss – quản lý cộng đồng của Friday the 13th: The Game trả lời trên Fanside về trường hợp của một Youtuber 400.000 người đăng ký vừa bị khóa account.

Nguyên nhân của quyết định trên là vì người này đã cố tình sử dụng và khai thác các lỗi trong game. Mặc dù việc này không để lại quá nhiều hậu quả, tuy nhiên để đảm bảo sự công bằng với những người chơi khác, hãng đã không ngần ngại đưa ra lệnh cấm.

Ngoài Youtuber nổi tiếng trên, Gun Media cũng đã khóa hàng loạt tài khoản của những người chơi khác vì lý do tương tự. Không những vậy, các hành vi không đẹp trong game như: chửi bới đồng đội, phá team… cũng sẽ bị chịu những hình phạt thích đáng. Động thái này một lần nữa cho thấy Gun Media luôn rất chú trọng vào việc duy trì và phát triển cộng đồng (một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của Friday the 13th: The Game). Nếu không có cộng đồng tốt, một trò chơi như Friday the 13th: The Game khó lòng có thể phát triển được.

Được biết, Friday the 13th là tựa game kinh dị dựa theo loạt phim nổi tiếng cùng tên của điện ảnh Mỹ. Nội dung của tác phẩm này kể về một tên giết người hàng loạt điên loạn có tên Jason Voorhess. Với hàng loạt vụ thảm sát tại khu vực hồ Crytal Lake, Jason Voorhess đã trở thành một trong những biểu tượng kinh điển cho thể loại phim kinh dị, bạo lực của điện ảnh Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Với Friday the 13th: The Game, trò chơi sẽ cho phép bạn vào vai gã sát nhân huyền thoại trên màn ảnh Jason Voorhees với nhiệm vụ đi săn tìm 7 nhân vật nam, nữ đang lẩn trốn trong rừng. Hoặc ngược lại, chúng ta cũng có thể điều khiển 1 trong 7 con người bất lực đó và cố gắng chạy trốn khỏi lưỡi dao của kẻ đồ tể. Nếu đã từng chơi hay theo dõi một tựa game mới ra mắt gần đây là Dead by Daylight, bạn cũng có thể phần nào hình dung được gameplay của Friday the 13th: The Game.