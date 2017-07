Sao chép dữ liệu dễ dàng với Samsung Smart Switch

Tính năng Smart Switch trên Galaxy S8|S8+ cho phép chuyển dữ liệu qua Wifi hoặc dây cáp, giữa điện thoại thuộc hệ điều hành iOS lẫn Android đến các thiết bị Galaxy, giúp chuyển đổi và đồng bộ hoá dữ liệu điện thoại nhanh chóng, tiện lợi và triệt để.

Chuyển dữ liệu thần tốc

Những người coi điện thoại là “chiếc túi thần kỳ” lưu trữ tất tần tật dữ liệu sẽ rất đau đầu với bài toán vận chuyển bộ nhớ khi sắm điện thoại mới. Với các dữ liệu cơ bản như hình ảnh, video, nhạc, tin nhắn... điều người dùng quan tâm nhất chính là tốc độ. Những tài nguyên này có thể chiếm đến hàng chục GB bộ nhớ, kéo theo hàng giờ đồng hồ chờ đợi khi phải chuyển theo cách thủ công.

Chẳng ai muốn phải bỏ lại những tấm ảnh kỷ niệm, những video hài hước hay tin nhắn tình cảm từ người thân... trên hành trình nâng cấp điện thoại mới.

Đó cũng là lý do khiến nhiều người tìm đến tính năng Smart Switch, hiện đang được hỗ trợ trên nhiều thiết bị Galaxy, đặc biệt là bộ đôi siêu phẩm Galaxy S8|S8+. Ưu điểm vượt trội của công nghệ này chính là sự đơn giản trong thao tác cũng như thời gian chuyển đổi nhanh chóng. Bạn chỉ việc kết nối hai thiết bị thông qua ứng dụng Smart Switch và chọn từng thư mục muốn vận chuyển. Ngay lập tức quá trình sao chép tự động sẽ diễn ra. Tốc độ chuyển dữ liệu lên đến 32GB/20 phút (tuỳ định dạng tài liệu) sẽ khiến việc chờ đợi lùi vào dĩ vãng. Ngoài ra, người dùng có thể linh động chọn chuyển đổi qua Wifi hoặc qua USB OTG trang bị kèm Galaxy S8|S8+ tuỳ vào chất lượng đường truyền Internet để tối ưu hoá thời gian đồng bộ.

Đồng bộ đến từng cài đặt nhỏ

Không chỉ vận chuyển nhanh chóng các dữ liệu quan trọng trên điện thoại, tính năng Smart Switch còn có thể can thiệp sâu vào thiết bị, giúp bạn sao chép cả những cài đặt trước đó lên điện thoại mới. Những thứ như chuông báo thức, lịch, mật khẩu Wifi, danh bạ đi kèm ảnh đại diện của từng người, thậm chí là hình nền cũng có thể chuyển sang điện thoại mới thông qua Smart Switch.

Khả năng chuyển đổi cả những cài đặt chuyên sâu chính là ưu điểm vượt trội của Smart Switch

Việc mang đến nhiều lựa chọn chuyển đổi ở cấp độ hệ thống của Smart Switch mang đến rất nhiều lợi ích cho người dùng. Đơn cử như việc bạn sẽ không phải mày mò cài đặt báo thức lại, không cần vắt óc nhớ xem mật khẩu Wifi công cộng là gì, cũng chẳng mất công ghi chú lại từng sự kiện quan trọng trên lịch. Những cài đặt nhỏ gắn bó với người dùng trong suốt thời gian dài nay có thể tiếp tục duy trì trên Galaxy S8|S8+ với nhiều đột phá và cải tiến ấn tượng hơn.

Tương thích với mọi hệ điều hành

Điểm mạnh thứ ba của Smart Switch chính là tính tương thích với mọi hệ điều hành. Dù thiết bị cũ của bạn sử dụng hệ điều hành Adroid hay iOS, việc chuyển dữ liệu sang điện thoại Samsung Galaxy S8|S8+ cũng vô cùng đơn giản. Điều này cũng giải quyết dứt điểm những bất tiện do thiết bị không tương thích trong quá khứ như thời gian chờ đợi lâu hơn, thủ tục xác nhận rườm rà...

Smart Switch tương thích với cả hệ điều hành Adroid lẫn IOS

Đặc biệt, sau khi chuyển dữ liệu sang Galaxy S8|S8+ thông qua Smart Switch, các tập tin đều sẽ được tự động quét nhanh, loại bỏ những lỗ hổng bảo mật cũ và backup an toàn trong máy mới. Đây có thể xem là quy trình khép kín, đảm bảo tối đa về cả thời gian, tính tiện lợi và an toàn thông tin cho người dùng. Mọi định dạng dữ liệu đều có thể vận chuyển 100% sang Galaxy S8|S8+, tránh tuyệt đối tình trạng bỏ sót thông tin so với hình thức chuyển đổi thủ công.

Công nghệ Smart Switch cùng với USB OTG trang bị sẵn khi mua Galaxy S8|S8+ chính là “người vận chuyển” toàn năng, giúp người dùng giữ trọn ký ức và hoài niệm trên một thiết bị mới. Đã đến lúc đổi thay và tận hưởng những giá trị mà công nghệ mang đến cho cuộc sống.

Thu Hằng