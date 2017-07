Vụ tử vong chạy thận: Ớn lạnh đơn nguyên thận nhân tạo sau khi tháo dỡ niêm phong

Sau hơn 1 tháng bị niêm phong để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tháo dỡ niêm phong bàn giao Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực cho BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Niêm phong đã được gỡ bỏ

Chiều 6/7, có mặt tại đơn nguyên thận, dù đã gỡ niêm phong nhưng những căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm tối om, lạnh lẽo. Mở cửa ra sẽ xộc lên thứ mùi hôi nồng nặc của căn phòng lâu ngày không được vệ sinh và cảm giác ớn lạnh, nhớ lại cảm giác sáng ngày 29/5 khi nhìn thấy 18 giường của những người nằm chạy thận và hệ thống lọc nước chạy thận “chết người”.

Hệ thống lọc nước chạy thận có độc tố cao gấp gần 300 lần

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, bác sĩ Quách Thiên Tường Phó giám đốc thường trực - Phụ trách BV Đa khoa Tỉnh Hòa Bình cho biết: cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình đã lập biên bản tháo dỡ niêm phong bàn giao Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực cho BVĐK tỉnh Hòa Bình vào sáng qua (5/7) sau hơn một tháng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Những chiếc giường mà 18 bệnh nhân chạy thận từng nằm

Được biết, ngày mai, ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện, sẽ đi làm trở lại

Theo đánh gia của các chuyên gia thì toàn bộ hệ thống lọc do CSĐT công an tỉnh Hòa Bình bàn giao sẽ không sử dụng lại được do lo ngại tính an toàn.

Ngay sang tuần, 10/7 đơn vị này sẽ báo cáo Sở Y tế Hòa Bình mời chuyên gia đầu ngành ở Bệnh viên Bạch Mai lên khảo sát làm dự toán đầu tư hệ thống lọc nước chạy thận mới; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để lắp đặt 11 máy chạy thận nhân tạo mới do Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng.

Sau khi hoàn tất, các bệnh nhân chạy thận thường quy có thể về điều trị tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Đàm Quang