“Hoàng tử gác mái” Park Yoochun thua kiện

-Giám đốc Công an Hà Nội vừa cho biết cơ quan điều tra đang chờ ý kiến của Bộ Công an để khởi tố sai phạm tại Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh), do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.