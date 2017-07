FIFA Online 3: Cộng đồng lại thêm choáng với pha ép thẻ đình đám không thua gì pha “hóa vàng” WL

Chỉ trong một thời gian ngắn, FIFA Online 3 đã có hàng loạt những pha ép thẻ “thần thánh”.

Có thể nói, tính năng ép thẻ là một trong số những “chiêu trò” hút tiền của game thủ FIFA Online 3 nhất ở bất cứ quốc gia nào mà game có phát hành chính thức. Việc ép thẻ không chỉ giúp cho chất lượng cầu thủ được nâng lên đáng kể khi thi đấu, mà đây còn là hành động thể hiện “đẳng cấp” giữa tầng lớp game thủ “dân thường” và “đại gia”.

Đối với những game thủ tầm trung, thuộc vào giữa 2 tầng lớp trên thì việc sở hữu cho mình một đội hình toàn những thẻ Bạc buff best Player, hoặc toàn thẻ vàng hỗn hợp là điều thường thấy hiện nay. Những người chơi “dân thường” thì chơi free, đá cho vui nên thắng hay thua không quan trọng, chất lượng đội hình “sao cũng được” nên không quan tâm nhiều tới tính năng ép thẻ. Nhưng đối với tầng lớp game thủ “đại gia”, những người đã chi hàng trăm triệu đồng cho tới vài tỷ đồng vào game nhằm sở hữu cho mình những thẻ cầu thủ chất lượng – hiếm – đắt là một thú vui “bình dị”.

Cộng đồng game thủ FIFA Online 3 Việt Nam đã chứng kiến những chiếc thẻ Vàng +8 mùa World Best độc nhất hiện nay của các cái tên: Buffon, S.Eto, Casillas, … của những thẻ Best Player phổ biến nhất như J.Bosingwa E8, R.Carlos U6,… và mới đây nhất là thẻ World Legend +8 đầu tiên của FIFA Online 3 Việt Nam do LT niewkhuccuoi ép thành công. Nhưng bên cạnh các thẻ Vàng +8, thì một thú vui sưu tập toàn thẻ +10 (mức thẻ cầu thủ cao nhất) lại còn độc đáo không kém mà trước đây chúng tôi đã đề cập đến đội hình của diễn viên hài Vinh “Râu” – FAP TV.

Mới đây, lại thêm một chiếc thẻ +10 nữa “ra đời” do một game thủ cũng đã chơi FIFA Online 3 lâu năm. Cách ép chiếc thẻ này cũng rất hay khi ép bằng hai chiếc thẻ +9 kết hợp điểm hỗ trợ nâng cấp thẻ cầu thủ. Tuy giá trị còn thua rất xa R.van Nistelrooy WL +8 của LT niewkhuccuoi nhưng đây vẫn được coi là một chiếc thẻ có giá trị khi mà C.Ronaldo mùa WC06 cấp thẻ +10 cũng là độc nhất hiện nay ở Việt Nam.

Khi buff đầy đủ điểm tốc độ từ tính năng Huấn luyện viên trưởng, buff team thẻ Vàng, buff team Best Player nữa thì chủ nhân của đội hình có C.Ronaldo +10 này đã có hẳn một chiếc siêu xe với tốc chạy gần 140 rồi. Theo như chia sẻ từ anh Sơn, chủ của chiếc thẻ hiếm này thì mức độ “đốt tiền” vào game của anh cũng lên tới vài tỷ đồng. Thú vui ép thẻ trong FIFA Online 3 quả thật là một trò giải trí mà đẳng cấp “đại gia” và “dân thường” được thể hiện rất rõ nét.