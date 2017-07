“Bác” thông tin kỷ luật điều dưỡng cứu bệnh nhân trên sàn nhà

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TPHCM khẳng định, vụ việc cấp cứu người bệnh trên sàn nhà diễn ra tại bệnh viện nhưng không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với điều dưỡng Thái Thị Thanh. Thông tin nữ điều dưỡng bị kỷ luật chỉ là không chính xác.

Nữ điều dưỡng đã cấp cứu khẩn cho người bệnh

Vụ nữ điều dưỡng nỗ lực cứu người ngay trên sàn nhà nhưng bị kỷ luật được các phương tiện truyền thông đăng tải, đang tạo những tranh luận “dậy sóng” trên các trang mạng xã hội vì cho rằng việc kỷ luật nữ điều dưỡng là vô lý. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/7, Bệnh viện Ung bướu TPHCM chính thức có thông tin đến báo Dân trí.

BS Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, khẳng định vụ việc xảy ra tại bệnh viện vào ngày 4/6, người trực tiếp liên quan là điều dưỡng Thái Thị Thanh, công tác tại khoa Nội 1. Bệnh nhân Phạm Thị Bích L (55 tuổi) được điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán ung thư phổi di căn xương, di căn não.

BS Diệp Bảo Tuấn, chia sẻ những thông tin liên quan đến vụ việc đang gây một số hiểu lầm

Nhớ lại thời điểm xảy ra tình huống cấp cứu điều dưỡng Thái Thị Thanh cho hay: “Khi đó, tôi đang trực ở khoa thì người nhà chạy tới báo bệnh nhân bị co giật, lơ mơ. Tôi nhanh chóng xuống phòng thì thấy người bệnh nằm dưới gầm giường. Tôi đề nghị bệnh nhân lên giường nằm nhưng người nhà bảo bà đau quá không lên được. Ngay sau đó, tôi tiến hành cấp cứu bằng đo mạch, huyết áp”.

Điều dưỡng Thanh nói tiếp: “Khi ấy tôi nghĩ tình trạng người bệnh nguy hiểm và biết sự lo lắng của gia đình nên tiến hành cấp cứu ngay với mục đích hỗ trợ khẩn cho bệnh nhân... Khi bệnh viện đề nghị làm bản kiểm điểm, tôi cũng tự thấy việc cấp cứu mình thực hiện chưa tuân thủ quy trình nên đã nhận khuyết điểm, không có thắc mắc gì”.

Thông tin chuyên môn từ BS Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện cho hay: Nguyên nhân khiến người bệnh bị co giật, lơ mơ là do sau thời gian điều trị, hóa chất gây kích thích não phát xung động ngoài ý muốn. Đối với trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì có thể bỏ qua quy trình để tận dụng thời gian cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn nhắc nhở điều dưỡng Thanh chú ý tuân thủ quy trình khi thời gian cho phép nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Vụ việc 34 người điều trị phơi nhiễm HIV sau tai nạn ở Kon Tum là bài học thực tế.

Chỉ nhắc nhở không có “án” kỷ luật

Về việc thực hiện đường truyền tĩnh mạch BS-CKII, Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện khẳng định: Điều dưỡng Thanh đã thực hiện theo đúng y lệnh của bác sĩ điều trị trong trường hợp cấp cứu. Bệnh viện có bố trí giường bệnh cho bệnh nhân, việc bệnh nhân nằm dưới sàn là do tự ý của bệnh nhân nhưng rõ ràng khoa Nội cũng đã thiếu sự giám sát nhắc nhở.

Tình huống xử trí cấp cứu cho bệnh nhân, do quá vội điều dưỡng Thanh đã quên đeo khẩu trang và đeo găng tay khi thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân, không tuân thủ đúng văn bản 59/BVUB-ĐD do Bệnh viện Ung Bướu ban hành ngày 27/4/2016 về “Tiêu chuẩn mũi tiêm an toàn và các giải pháp”.

BS Lê Anh Tuấn (người ngồi bên trái) khẳng định, không có việc điều dưỡng Thanh bị kỷ luật

Bệnh viện Ung Bướu nhận định đây là trường hợp cấp cứu nhưng không phải cấp cứu tối khẩn. Việc điều Thanh quyết định bỏ qua quy trình tiêm an toàn để ưu tiên cấp cứu là chưa phù hợp tình hình thực tế của bệnh nhân, có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân và không an toàn cho bản thân điều dưỡng Thanh.

Tuy nhiên, nhận thấy điều dưỡng Thanh có tinh thần trách nhiệm cao trong chăm sóc bệnh nhân và đã nhận thức được sơ suất không đáng có của bản thân trong quá trình chăm sóc bệnh nhân, Bệnh viện đã yêu cầu nhắc nhở điều dưỡng Thanh ở cấp độ khoa, đồng thời yêu cầu toàn thể nhân viên các khoa lâm sàng rút kinh nghiệm từ trường hợp này, tránh lập lại sơ suất tương tự.

Phó giám đốc Lê Anh Tuấn khẳng định, ngoài việc cần nghỉ một buổi để làm bản tường trình, điều dưỡng Thanh không bị đình chỉ chuyên môn và không nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Cụ thể, trong tháng 6/2017, điều dưỡng Thanh vẫn được xếp loại A (theo phân loại A – B – C). Thông tin điều dưỡng Thanh bị tạm ngưng công tác chuyên môn, làm bản tự kiểm điểm là do phía bệnh viện giải thích không rõ với Sở Y tế nên vô tình gây hiểu lầm.

Ngoài vấn đề trên, phía Bệnh viện Ung Bướu cũng mong sự cảm thông từ cộng đồng bởi tình trạng quá tải nghiêm trọng (130%) đang diễn ra tại bệnh viện. Phó giám đốc Lê Anh Tuấn trải lòng: “Cảnh người bệnh phải nằm chung giường, nằm dưới gầm giường, còn y tá, điều dưỡng lom khom cúi xuống thăm khám từng người khiến chúng tôi đau lòng, nhưng điều đó là bất khả kháng”.

Vân Sơn