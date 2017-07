Kỹ thuật trồng hoa hồng leo đơn giản trong chậu

Từ năm 1886, tượng nữ thần tự do đã được xem là biểu tượng của nước Mỹ. Nhiều người khi di cư đến Mỹ đều xem đây là biểu tượng cửa sự tự do và giàu có. Mời các bạn cùng tìm hiểu những sự thật thú vị về tượng nữ thần tự do ở Mỹ qua bài viết dưới đây.

(Xem: 15)