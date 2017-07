Mâu thuẫn chuyện cưới xin, chém người tình tử vong

Nghi ngờ chị Chung có người đàn ông khác nên khi nhìn thấy đầu giường có một con dao đăn, Nguyễn Hữu Sơn cầm lấy chém vào người và đầu người yêu nhiều nhát...

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi), trú tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi giết người xảy ra vào ngày 3/7 tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Sơn và chị Dương Thị Chung (nạn nhân) trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ có quan hệ tình cảm yêu đương được thời gian khoảng 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn

Gần đây giữa hai người có những mâu thuẫn trong tình cảm. Tối 3/7, Nguyễn Hữu Sơn đi xe máy đến nhà chị Chung để thống nhất chuyện cưới hỏi nhưng chị Chung đã từ chối và đòi chia tay nên đã xảy ra cãi vã.

Nghi ngờ chị Chung có người đàn ông khác nên khi nhìn thấy đầu giường chị Chung có một con dao đăn, Nguyễn Hữu Sơn cầm lấy chém vào người và đầu chị Chung nhiều nhát làm chị Chung tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Sơn lấy điện thoại của chị Chung rồi khóa cửa đi xe máy về nhà tại Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Sau đó, đối tượng Sơn đến Công an huyện Tân Kỳ tự thú về.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì thành lập hội đồng khám nghiệm tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra thu thập tài liệu ban đầu, đưa đối tượng Nguyễn Hữu Sơn về Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Giết người” đối với Nguyễn Hữu Sơn và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Công an nhân dân