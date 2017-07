Cà Mau: Không có cán bộ nào nộp lại quà tặng!

Tính đến ngày 14/6/2017, trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luật và cũng không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.

Không có ai nộp lại quà tặng

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh Cà Mau tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX (2016 - 2021) diễn ra ngày 6/7, cho biết, tính đến ngày 14/6/2017, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái pháp luật và cũng không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, qua theo dõi quy định nộp lại quà tặng còn hình thức, chưa có chế tài; thực tế khó kiểm soát do phụ thuộc vào tính tự giác, đạo đức của cán bộ, công chức và viên chức.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 7.867 người phải kê khai tài sản, trong đó đã có 7.866 người đã kê khai, còn 1 trường hợp không kê khai (không lý do).

Trong công tác kê khai tài sản, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, việc kiểm tra, xác minh, kiểm chứng tính chính xác và trung thực của mỗi bản kê khai ở các đơn vị còn hạn chế, chưa giúp cho cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian qua.

“Thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức còn khá phổ biến, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả”, báo cáo nêu rõ.

Tính đến thời điểm này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa ban hành quyết định kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của cá nhân do mình quản lý. Mặc dù, theo quy định của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh thì số bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân phải được kiểm tra, xác minh từ 5% trở lên mới đạt điểm yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng đến mức phải xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra không thấy tham nhũng

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 36 đoàn thanh tra, trong đó có 12 đoàn đã có kết luận.

Theo đó, trong 12 đoàn đã phát hiện số tiền sai phạm trên 3,80 tỷ đồng; quyết định thu hồi nộp ngân sách 3,25 tỷ đồng (hiện chỉ mới thu hồi được 1,13 tỷ đồng); đề nghị xử lý 5 tổ chức và 13 cá nhân.

Qua công tác thanh tra chuyên ngành tại 1.700 cơ sở, cá nhân kinh doanh, phương tiện giao thông, phát hiện 1.084 trường hợp sai phạm, với số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra, các đoàn thanh tra chưa phát hiện tham nhũng.

Trong khi đó, qua công tác điều tra, ngành công an đang thụ lý điều tra 7 vụ, với 19 bị can liên quan đến tội phạm tham nhũng; Viện kiểm sát 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 9 vụ, với 23 bị can liên quan đến tội phạm tham nhũng.

UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng cao và có hiệu quả. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có thể xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, ngân hàng,…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguyên nhân do tham nhũng rất tinh vi và phức tạp, khó phát hiện và xử lý, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế về số lượng và chất lượng chuyên môn chưa đồng đều.

Một nguyên nhân mà tỉnh Cà Mau đưa ra là do một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng không phát huy hiệu quả, khó thực hiện như quy định về quà tặng và nộp lại quà tặng, chuyển đổi vị trí công tác.

Huỳnh Hải