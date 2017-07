Giao ban báo chí “nóng” vụ tàu vỏ thép vừa đóng đã rỉ sét, hư hỏng

“Chưa từng có vấn đề nào của địa phương lại được truyền thông mổ xẻ, phân tích, đeo bám quyết liệt đến thế. Có hơn 200 tin, bài liên quan đến tàu vỏ thép 67 hư hỏng đăng tải trên các báo…”- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Võ Xuân Bình phải thốt lên.

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2017 do Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Bình Định phối hợp vừa tổ chức đã đề cập nhiều vấn đề tại địa phương. Song vấn đề được quan tâm và đưa ra mổ xẻ nhiều nhất là câu chuyện về những con tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP vừa đi vào hoạt động khai thác chưa được bao lâu đã bị rỉ sét, hư hỏng máy phải nằm bờ.

Tàu vỏ thép tại Bình Định mới hạ thủy không lâu mà sắp thành đống sắt vụn?

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã mời ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để thông tin thêm về diễn biến vụ tàu 67 hư hỏng phải nằm bờ.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Phan Trọng Hổ, thông tin sau buổi làm việc giữa 2 cơ sở đóng tàu và 18 chủ tàu hôm 30/6, Sở mới chỉ nhận được phương án sửa chữa chi tiết từ Công ty TNHH MTV Nam Triệu, còn Cty TNHH Đại Nguyên Dương thì chưa.

“Lẽ ra, ngày 4/7 đã là thời hạn cuối cùng, song chúng tôi quyết định gia hạn đến 8/7 để chờ phương án Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Sở đã báo cáo Bộ NN&PTNT và quyết định thành lập tổ giám sát quá trình khắc phục hậu quả. Thành viên giám sát có cả đại diện cơ quan công an. Bộ phận này làm việc bên cạnh, chứ không thay thế hay giẫm đạp lên chức năng đăng kiểm tàu cá”- ông Hổ cho hay.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, ông Võ Văn Bình phải thốt lên rằng: “Chưa từng có vấn đề nào của địa phương lại được truyền thông mổ xẻ, phân tích, đeo bám mạnh mẽ và quyết liệt đến thế. Có hơn 200 tin, bài liên quan đến tàu vỏ thép 67 hư hỏng được đăng tải trên các cơ quan báo chí suốt mấy tháng qua.

Cũng ít có đề tài nào mà sự đồng thuận giữa chính quyền, cơ quan quản lý và dư luận xã hội nói chung lại bền chặt đến vậy. Tôi đọc nhiều bài báo, xem những bức ảnh chụp ngư dân phờ phạc trên con tàu rỉ sét, nghe họ nói về đời sống, áp lực nợ nần mà thấy vừa bồi hồi, vừa xót xa, ray rứt. Các báo đã làm rất tốt”.

Đã hạn cuối nhưng Công ty TNHH Đại Nguyên Dương vẫn chưa có phương án sửa chữa gửi Sở NN&PTNT Bình Định

Như Dân trí đã thông tin, từ tháng 4/2017, ngư dân Bình Định đã có đơn thư khiếu nại về tình trạng nhiều tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ của ngư dân tỉnh này bị xuống cấp nhanh và nghiêm trọng.

Kết quả thẩm định của Tổ thẩm định độc lập do UBND tỉnh Bình Định thành lập cho thấy: Trong 18 tàu hư hỏng, rỉ sét (5 chiếc do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng, 13 chiếc do Cty TNHH MTV Nam Triệu đóng) đều có vấn đề sai phạm.

Cụ thể, tàu vỏ thép do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng, thay vì sử dụng chất liệu thép Hàn Quốc/ Nhật Bản cho phần vỏ, đã bị thay bằng thép Trung Quốc. Nhiều mẫu thép đưa đi kiểm định, thành phần hóa học không đạt cấp A theo quy chuẩn Việt Nam.

Tàu do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng, có 9 chiếc sử dụng động cơ Misubihsi giả, đã qua sử dụng, bị cải hoán và không chính hãng. Ngoài ra, nhiều thiết bị hàng hải, khai thác hoặc được lắp đặt không đúng hợp đồng, hoặc bị hỏng hóc, không hoạt động. Báo cáo thẩm định cũng đề cập tới thiếu sót của đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, Tổng cục Thủy sản.

Đến nay, không riêng Bình Định, một số địa phương khác như Phú Yên, Quảng Nam, Thanh Hóa cũng tồn tại những chiếc tàu vỏ sắt kém chất lượng. Từ báo cáo sơ bộ của các chuyên gia, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đóng tàu kém chất lượng ở Bình Định và một số địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8/2017. Bộ NN&PTNT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trên.

Doãn Công