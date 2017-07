Y án sơ thẩm doanh nghiệp kiện Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An

Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục tuyên án bác toàn bộ nội dung đơn kháng cáo ở phiên phúc thẩm của liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai kiện Sở GĐ-ĐT Nghệ An.

Trước đó, liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai cho rằng: Sở GD-ĐT Nghệ An không công bằng trong việc chấm thầu, liên danh Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương mại Anh Đức - Công ty cổ phần thiết bị Sao Mai (gọi tắt là liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai) đã làm đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Nghệ An, yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An hủy bỏ hai kết quả đấu thầu, bồi thường thiệt hại 240 triệu đồng và áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc dừng ký kết, hoãn việc triển khai thực hiện hợp đồng với hai công ty khác trúng thầu.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/1, TAND TP Vinh đã tuyên bác đơn kiện của liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai kiện Sở GĐ-ĐT Nghệ An liên quan đến hai gói thầu “Mua sắm trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ chuyên dụng cho các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và “Cung cấp thiết bị dạy học cho bậc Tiểu học” do Sở GD-ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Nội dung vụ việc được xác định, liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai tham gia đấu thầu hai gói thầu “Mua sắm trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ chuyên dụng cho các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và “Cung cấp thiết bị dạy học cho bậc Tiểu học” do Sở GD-ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Vượt qua vòng xét thầu, chứng minh liên danh nhà thầu này có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện gói thầu. Đây lại là đơn vị đưa ra giá thấp nhất (thấp hơn giá của đơn vị trúng thầu khoảng 500 triệu).

Sau đó liên danh này đã cử đại diện tham gia ký kết hợp đồng. Tuy nhiên phía chủ đầu tư là Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng hồ sơ dự thầu không hợp lệ, đánh trượt đơn vị này trong quá trình chấm thầu.

Tại phiên tòa, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng việc xét thầu, chấm thầu của Sở diễn ra đúng quy trình; hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu không hợp lệ, không phù hợp với quy định điều 65 của Luật đấu thầu.

Luật sư bào chữa cho nguyên đơn cho phản bác, Luật đấu thầu quy định đối với những thiếu sót nhỏ của đơn vị tham gia đấu thầu, chủ đầu tư phải có trách nhiệm nhắc nhở. Tuy nhiên phía chủ đầu tư đã bỏ qua bước này và gạt đơn vị bỏ thầu thấp hơn ra. Trường hợp này phía chủ đầu tư đã không làm hết trách nhiệm của mình, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Y án tòa sơ thẩm

Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An cho rằng việc liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai ủy quyền cho một bên ký kết hợp đồng là trái với quy định tại khoản 1, Điều 65, Luật đấu thầu.

Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An (bên phải) và đại diện liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai trước tòa.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 65, Luật đấu thầu thì tất cả các thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dầu vào văn bản hợp đồng là điều bắt buộc.

Việc nguyên đơn yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An bồi thường thiệt hại số tiền 240 triệu đồng là không có cơ sở.

Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An bác toàn bộ nội dung kháng cáo của liên danh nhà thầu Anh Đức – Sao Mai, tuyên y án sơ thẩm.

Trao đổi với VietNamNet, LS Trần Đình Triển (người bào chữa cho nguyên đơn) cho biết: Đơn vị khởi kiện một quyết định hành chính của giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An, vì thế, đây không phải là vụ kiện dân sự như nhận định của TAND thành phố Vinh.

Theo ông Triển, luật đấu thầu nói rõ, đối với những thiếu sót nhỏ của đơn vị đấu thầu, chủ đầu tư phải có trách nhiệm nhắc nhở. Trong vụ kiện này, chỉ vì chủ đầu tư “tiết kiệm” một lời nhắc nhở, Nhà nước đã thiệt hại 500 triệu khi đơn vị đạt yêu cầu và ra giá thấp nhất bị trượt thầu.

Cũng theo vị luật sư này, Liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa Giám đốc thẩm về vụ việc này.

Bá Cường - Quốc Huy