Đột nhập, rạch màn giữa đêm khuya trộm 100 triệu

Giữa đêm khuya Nhân đột nhập vào nhà rồi dùng dao lam rạch màn, thò tay trộm tài sản của phụ nữ đang ngủ.

Cơ quan Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thiện Nhân (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, Châu Phú, An Giang) về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

Nhân được xem là “phù thuỷ” đột nhập nhà giữa đêm khuya rồi rạch màn để thó tay trộm tài sản phụ nữ cất giữ theo khi ngủ.

Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Khang

Khoảng 1h sáng ngày 22/2, Nhân mang theo dao lam và đèn pin đột nhập vào nhà chị T (ngụ xã Mỹ Phú – hàng xóm của Nhân) rồi rạch màn lấy điện thoại di động.

Lúc này, Nhân còn phát hiện chiếc xe gắn máy của chị T nên liền mở cốp để lấy túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vợ chồng chị T. thức giấc đuổi theo và xác định Nhân là kẻ trộm. Tổng tài sản chị T. bị mất trộm hơn 40 triệu đồng. Số tài sản trộm được, Nhân đem đi bán để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Từ trình báo của nạn nhân cơ quan công an đã bắt giữ Nhân. Do thanh niên này chưa đủ tuổi nên Cơ quan công an khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Dù đang bị cơ quan công an giám sát, nhưng với bản tính của 1 kẻ trộm cắp nên Nhân tiếp tục dùng dao lam rạch màn của T. (xã Mỹ Đức) để trộm laptop bán lấy tiền tiêu xài.

Xác định Nhân liên tục có hành vi rạch màn để trộm cắp nên cơ quan công an huyện Châu phú quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam thanh niên này.

Làm việc với cơ quan công an Nhân thừa nhận đã thực hiện 8 vụ rạch màn để trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Hoài Thanh