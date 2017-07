5 điều hòa giá rẻ trong tầm giá 5 triệu đồng đáng mua trong hè này

Dưới đây là 5 mẫu điều hòa phù hợp với người tiêu dùng tầm trung với mức giá trong khoảng 5 triệu đồng, nhưng vẫn được đánh giá cao về chất lượng, hiệu năng hoạt động và các tính năng đi kèm, cũng như lắp đặt. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Trong thời gian vừa qua, Dân trí nhận được nhiều câu hỏi độc giả gửi về xin tư vấn, không biết có nên mua các dòng điều hòa giá rẻ từ 5 triệu đồng hay không, và nếu mua thì mua loại nào. Chúng tôi cũng thực hiện bài khảo sát tư vấn mua điều hòa giá rẻ dưới 5 triệu đồng, và nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của độc giả.

Qua đó cũng thấy được rằng dù trong mức giá tương đối thấp, vẫn có khá nhiều lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Về mặt thương hiệu cũng khá đa dạng, khi mà không chỉ có các hãng nội địa như Midea, mà ngay cả Electrolux, LG,... cũng có sản phẩm thuộc phân khúc này.

Dưới đây là 5 mẫu điều hòa phù hợp với người tiêu dùng tầm trung với mức giá trong khoảng 5 triệu đồng, nhưng vẫn được đánh giá cao về chất lượng, hiệu năng hoạt động và các tính năng đi kèm, cũng như lắp đặt.

1. Điều hòa Electrolux 9000 BTU (mã ESM09CRM-A3)

Nếu như sở hữu không gian phòng diện tích không quá rộng (từ 15-20 mét vuông) và đang có nhu cầu tìm một chiếc điều hòa chất lượng, đáng tin cậy, thì đây chính là một trong những lựa chọn lý tưởng với người dùng tầm trung.

Dù chỉ sở hữu công suất 9000 BTU, nhưng chiếc điều hòa của Electrolux vẫn làm tốt công việc của mình với tốc độ làm mát nhanh cùng các công nghệ "đi đầu" được kèm theo như chế độ làm mát Turbo, hay bộ lọc HD giúp lọc không khí tốt hơn, mang lại bầu không khí trong lành, sạch sẽ cho gia đình bạn.

2. Điều hòa LG 9000 BTU (mã S09ENA)

Điều hòa LG từ lâu vẫn luôn nổi tiếng trên thị trường với khả năng làm mát nhanh chóng nhờ công nghệ Jet Cool, giúp tỏa hơi mát đều khắp phòng với quạt tản gió đa chiều thông minh; nay có thêm sự lựa chọn lý tưởng cho người dùng tầm trung với dòng sản phẩm S09ENA với xấp xỉ 5 triệu đồng.

Giống như nhiều thương hiệu Hàn Quốc khác, vốn đánh mạnh về các tính năng phụ trợ đi kèm, thì máy điều hòa LG S09ENA 1 chiều 9000btu cũng được trang bị hệ thống lọc không khí 3 lớp giúp không khí trong phòng luôn thoáng mát và trong sạch, chức năng vận hành êm ái khi ngủ giúp giấc ngủ đỡ bị gián đoạn, hay chế độ tự động tăng nhiệt độ dần vào ban đêm giúp giấc ngủ của bạn sâu hơn.

3. Điều hòa Midea 12000 BTU (mã MSM12CR)

Điều hòa Midea trên thực tế vẫn chưa thể so sánh với các thương hiệu lớn như Panasonic, Electrolux, hay Sharp về độ tin cậy. Tuy nhiên trên thực tế, các hãng điều hòa nội trong nhiều năm gần đây đã cải thiện dần chất lượng và được nhiều người ưa chuộng do có mức giá rẻ, lại sở hữu hiệu năng vượt trội so với các đối thủ trên thị trường.

Điểm cộng lớn nhất của Midea MSM12CR đó là trang bị công suất lên tới 12000 BTU, thích hợp với các căn phòng có diện tích tầm trung. Bên cạnh đó, chiếc điều hòa này còn đi kèm công nghệ chạy tiết kiệm điện Inventer phù hợp nhu cầu sinh hoạt của người Việt Nam, có hệ thống tạo Ionizer làm giàu Oxy giúp không khí trong phòng luôn thoáng đãng, mát mẻ.

4. Điều hòa Funiki 9000 BTU (mã SBC09)

Trong tầm giá từ 5 triệu đồng, thì điều hòa Funiki là cái tên được nhiều văn phòng, công sở tại Việt Nam sử dụng nhiều nhất do có mức giá rẻ, lại đảm bảo hiệu suất "cày ải" liên tục trong những ngày nắng nóng với độ bền cao, dễ lắp đặt.

Nếu như là một người ưa chuộng hàng Nhật, thường được biết đến với độ bền và tính ổn định cao, thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn, dù là đối với điều kiện phòng ở hay văn phòng làm việc.

5. Điều hòa Gree 9000 BTU (mã GWC09QB)



Với việc được sản xuất liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên các dòng máy lạnh Gree được tận dụng những ưu thế về giá nguyên liệu rẻ, cũng như nhân công rẻ, do đó, mức giá thành của điều hòa Gree bán ra trên thị trường rẻ hơn đa số các dòng điều hòa khác trên thị trường.

Điều hòa Gree GWC09QB có công suất 9000btu, hoạt động tốt trong căn phòng dưới 20 mét vuông, trang bị công nghệ tiết kiệm điện Inventer, công nghệ hút ẩm, khử mùi, tự động làm sạch không khí, và Jet cool cho tốc độ làm lạnh nhanh. Máy cũng có chế độ vận hành khi ngủ, và hoạt động tương đối êm ái.

Nguyễn Nguyễn