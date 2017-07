Loài vật lười biếng nhất thế giới

Loài lười Bradypus tridactylus xứng đáng với danh hiệu "vua lười" trong thế giới động vật bởi chúng lười tới mức luôn bất động như xác chết đến nỗi những loài thú ăn thịt cũng không thể nhận ra chúng.

Trong thế giới loài vật, loài lười với cái tên biểu thị tính cách được cho là lười biếng nhất. Nhưng trong loài lười, thì có một loài được coi là "vua lười". "Vua lười" Bradypus tridactylus phân bố ở Trung và Nam Mỹ trong những rừng cây và dọc bờ sông, nơi có cây Cecropia lyratiloba sinh sống.

Sở dĩ loài Bradypus tridactylus, được coi là loài là loài thú lười biếng nhất thế giới, bởi ít có con thú nào di chuyển chậm chạp như nó. Loài rùa, vốn nổi tiếng chậm chạp, còn thua xa về độ lười biếng so với con Bradypus tridactylus. Các nhà khoa học đã đo tốc độ của con Bradypus tridactylus và nhận thấy mỗi ngày, con vật to tướng này chỉ di chuyển trung bình 28 mét.

Món ăn ưa thích của Bradypus tridactylus là lá cây.

Món ăn ưa thích của Bradypus tridactylus là lá cây, cành non loại cây Cecropia lyratiloba. Do thị giác và thính giác của chúng rất kém, nên chúng chả khác nào bị mù. Chúng tìm thức ăn theo kiểu người mù, đó là ngửi và sờ mó. Thậm chí, chúng lười đến nỗi không chịu đưa tay kéo chiếc lá vào miệng, mà chỉ chén những chiếc lá non ở ngay miệng, với một tốc độ chậm kinh khủng.

Có lẽ bởi sự chậm chạp trong hành động, mà chúng tiêu tốn năng lượng cực ít. Phải mất 1 tháng, chúng mới tiêu hóa hết thức ăn có trong dạ dày. Có lẽ, do lười biếng trong việc tìm kiếm thức ăn, nên cơ thể chúng tiêu hóa cạn kiệt, không lãng phí chút thức ăn nào kiếm được.

Loài lười Bradypus tridactylus có khả năng treo mình bất động trên cây nhiều giờ liền.

Loài lười Bradypus tridactylus có khả năng treo mình bất động trên cây nhiều giờ liền. Những loài thú ăn thịt không nhận ra chúng với tư thế bất động như xác chết. Kẻ thù của loài lười khá đa dạng, gồm đại bàng, rắn và báo đốm Mỹ, nhưng chúng cũng được bảo vệ bởi chúng dành phần lớn thời gian ở trên những tán cây.

Lười đến mức mọc rêu trên người, thì quả thực không hổ danh "vua lười".

Vì chúng cực kỳ ít di chuyển, lại di chuyển cực chậm, nên vào mùa mưa, các loại tảo, rêu mốc mọc kín lông, khiến chúng biến thành màu xanh rêu. Lười đến mức mọc rêu trên người, thì quả thực không hổ danh "vua lười".

Loài Bradypus tridactylus có kiểu sinh hoạt cực kỳ lạ đời, ấy là quanh năm suốt tháng treo ngược thân thể lên cành cây. Lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí khi đẻ cũng treo mình như võng, ngửa bụng lên trời. Phần lớn thời gian trong ngày của Bradypus tridactylus là ngủ treo mình trên cây. Chúng chỉ hoạt động kiếm ăn vào ban đêm.

Chúng có bộ móng vuốt vô cùng sắc bén.

Mặc dù chậm chạp, nhưng ít khi các loài thú khác tấn công được chúng, bởi chúng có bộ móng vuốt vô cùng sắc bén. Bình thường, bộ móng vuốt này giúp chúng treo mình trên cây, nhưng khi gặp nguy hiểm thì biến thành vũ khí. Chỉ một cú vả của "vua lười", thú ăn thịt toạc da, tóe máu. Chúng có thể xoay đầu tới 270 độ cực giỏi.

Phần lớn thời gian chúng treo ngược trên cây.

Mặc dù phần lớn thời gian treo ngược trên cây, nhưng thi thoảng Bradypus tridactylus cũng xuống đất. Sở dĩ chúng xuống đất là để đi vệ sinh. Chúng tạo ra cái lỗ, mỗi tuần một lần và luôn luôn đi đến một chỗ duy nhất. Cái cách chúng xuống đất cũng cực kỳ hài hước. Chúng nằm ngửa hoặc nằm sấp, dùng móng vuốt bập vào đất để kéo lê cơ thể đến chỗ đi vệ sinh.

Mùa giao phối của Bradypus tridactylus vào tháng 3 và tháng 4.

Mùa giao phối của Bradypus tridactylus vào tháng 3 và tháng 4. Con cái mang thai tới 180 ngày và chỉ sinh duy nhất 1 con. Lười con được mẹ sinh ra trong tư thế treo ngửa trên cây. Vừa ra đời, lười non đã biết bám vào lông lẹ và sống trên bụng mẹ. Sau 5 tuần tuổi, chúng đã có thể tự leo trèo. Chúng bú mẹ khoảng 1 tháng, thì được mẹ nhai mớm món lá cây. 6 tháng tuổi chúng tự kiếm ăn.