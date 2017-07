Khám phá tượng nữ thần tự do ở Mỹ

Từ năm 1886, tượng nữ thần tự do đã được xem là biểu tượng của nước Mỹ. Nhiều người khi di cư đến Mỹ đều xem đây là biểu tượng cửa sự tự do và giàu có. Mời các bạn cùng tìm hiểu những sự thật thú vị về tượng nữ thần tự do ở Mỹ qua bài viết dưới đây.

Tượng nữ thần tự do và những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

1. Tên đầy đủ của tượng Nữ thần tự do là Tự do soi sáng thế giới (Liberty Enlightening the World).

2. Trước khi sự kiện 11/9/2001 xảy ra, tượng nữ thần tự do được mở cửa để du khách tham quan có thể leo lên cao tới tận vương miện của bức tượng này và ngắm quang cảnh của bến cảng New York. Sau sự kiện kinh hoàng 11/9, năm 2004, các nhà chức trách đã cho phép mở cửa lại bức tượng. Tuy nhiên, đến tận năm 2009, khu vực vương miện của nữ thần mới được mở trở lại.

3. Ngọn đuốc trên tay phải của nữ thần là tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường tới sự tự do, bình đẳng, bác ái. Ngọn lửa trên ngọn đuốc được mạ vàng 24k vào năm 1986. Đây chính là ngọn lửa mà Promete đã mang đến cho con người. Đây cũng là biểu tượng cho nền độc lập Hoa Kỳ.

4. Vào những năm 1980, tượng nữ thần tự do đã được tu sửa với chi phí lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Cũng chính trong thời gian này, ngọn đuốc cũ trên tay phải nữ thần đã được thay bằng một ngọn đuốc mới. Có sự thay đổi này là do ngọn đuốc cũ đã bị ăn mòn tới mức không thể tu bổ lại được. Còn tay trái của nữ thần vẫn giữ tấm bảng (nhiều nguồn tin lại cho rằng đây là quyển sách) có khắc dòng ngày 4 tháng 7 năm 1776 bằng số La Mã (VII IV MDCCLXXVI). Đây chính là ngày mà nước Mỹ dành được độc lập.

5. Cầu thang trong tượng nữ thần gồm 192 bậc, còn muốn từ bậc cầu thang cao nhất lên tới vương miện của nữ thần thì du khách cần đi tiếp 354 bậc vòng xoáy trôn ốc nữa.

6. Đôi dép mà nữ thần đi dài tới 7,5m, nói cách khác đôi xăng đan của nữ thần có size là 879. Điều này cũng khá phù hợp với trọng lượng cơ thể 225 tấn của nữ thần. Hàng năm có hơn bốn triệu khách du lịch tới thăm tượng nữ thần tự do.

7. Vương miện của nữ thần có 25 cửa sổ và 7 mũi nhọn tượng trưng cho tia nắng mặt trời. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, 7 mũi nhọn này tượng trưng cho 7 đại dương.

8. Những người Mỹ cũng đã làm một bản sao tượng nữ thần tự do tặng cho người Pháp. Vào ngày 5 tháng 11 năm 1889, bức tượng bản sao này đã chính thức được giới thiệu tới công chúng và nhân dân Pháp bên bờ sông Seine - Paris.

9. Khi được dựng lên vào năm 1886, tượng nữ thần tự do khi đó là bức tượng cao nhất thế giới. Đến năm 1984, bức tượng chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

10. Màu xanh của tượng nữ thần tự do là do phản ứng hóa học giữa lớp đồng mỏng bao phủ bức tượng với các yếu tố bên ngoài. Ban đầu, bức tượng có màu nâu đỏ.

Màu sắc của bức tượng thay đổi theo thời gian

11. Tượng nữ thần tự do còn trờ thành biểu tượng của dân nhập cư trong suốt nửa cuối thế kỷ 19 do bức tượng là thứ đầu tiên những người nhập cư nhìn thấy trước khi cập bến. Trong suốt những năm từ 1886 cho đến 1902, bức tượng còn được sử dụng như là một ngọn hải đăng chỉ đường cho người đi biển.

12. Hình ảnh của Nữ thần tự do còn được in trên tờ 10 USD.

13. Và không chỉ có một bản sao của tượng nữ thần tự do, trên thế giới có rất nhiều tượng nữ thần tự do như ở Na Uy, Nhật Bản, Đài Loan, Anh, Philippin. Đến cả Việt Nam, cũng có một bản sao của tượng nữ thần tự do. Ở Cửa Nam, Hà Nội, bức tượng Bà đầm xòe cũng được xem là một bản sao của tượng nữ thần tự do.



Trên đây là một vài thông tin về bức tượng nữ thần tự do ở Mỹ. Chúc bạn đọc sẽ có cơ hội tới thăm bức tượng nổi tiếng này và lên được vị trí cao nhất trên bức tượng.