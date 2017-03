Dấu hỏi về phong độ của các tuyển thủ Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tập trung trong bối cảnh mà nhiều trụ cột hiện có phong độ không tốt, khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng phải đau đầu tính toán kỹ điểm rơi cho các học trò.

Hàng tiền đạo là khu vực bất ổn nhất về mặt phong độ ở đội tuyển hiện nay. Trong số 5 tiền đạo được triệu tập lên tuyển, thì Tuấn Tài (SL Nghệ An) vốn không có suất đá chính ở CLB. Văn Quyết chỉ mới trở lại sau chấn thương, Văn Toàn chưa ghi bàn nào tại V-League, còn Công Phượng và Lê Văn Thắng khi tỏ khi mờ.

Trong số 5 tiền đạo này cũng không có ai là trung phong đúng nghĩa, nên khâu săn bàn có thể là mối lo cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Người ta sẽ tiếc cho 2 sự vắng mặt liên quan đến Quang Hải (Hà Nội FC) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), 2 người đang có phong độ rất tốt tại V-League, nhưng không được triệu tập. Riêng Hà Đức Chinh còn có thể đá trung phong, vẫn đều đặn ghi bàn trong màu áo CLB, nên có thể là giải pháp cho việc thiếu tiền đạo cắm của đội tuyển hiện nay.

Công Phượng khi tỏ khi mờ trong thời gian gần đây (ảnh: Trọng Vũ)

Nghịch lý của đội tuyển quốc gia hơn 1 năm qua vẫn nằm ở điểm cầu thủ thay vì được chọn lên tuyển nhờ phong độ tốt ở CLB, lại làm ngược lại, tức là lên tuyển để mong cải thiện phong độ và tìm lại điểm rơi.

Ở hàng hậu vệ, trung vệ được chờ đợi nhất của đội tuyển hiện nay là Quế Ngọc Hải cũng chưa tạo được sự an tâm. Thời gian qua, Ngọc Hải cũng khi đấu chưa ổn định ở SL Nghệ An, khiến đội bóng xứ Nghệ chưa tạo được sự an toàn nơi hàng thủ.

Có vẻ như việc bị hạn chế lối chơi rắn ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Quế Ngọc Hải trong thời gian vừa rồi. Trung vệ gốc xự Nghệ không thoải mái lắm với các pha vào bóng của mình, trong khi nếu chơi quá rắn như thời gian trước đây thì Ngọc Hải lại dễ dính thẻ và dễ gây thiệt cho đội nhà.

Thành ra, việc làm quen với phong cách thi đấu mới, cần đến sự điềm tĩnh nhiều hơn, chơi thiên về kỹ thuật hơn là việc mà Ngọc Hải cần có thời gian.

... trung vệ tru cột Quế Ngọc Hải cũng chưa có phong độ tốt (ảnh: Trọng Vũ)

Có một điểm rất đáng chú ý không thể không nhắc nằm ở chỗ 2 đội bóng có nhiều hậu vệ được gọi lên tuyển nhất là SL Nghệ An (Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh) và HA Gia Lai (Vũ Văn Thanh, A Hoàng) lại là 2 trong số các đội để thủng lưới nhiều nhất tại V-League sau vòng 10.

Không tính 2 đội chót bảng Long An và Cần Thơ vốn quá yếu và để thủng lưới đến 19 bàn/đội, SL Nghệ An với 17 bàn thua là đội để thủng lưới nhiều thứ 3 tại V-League, còn HA Gia Lai với 12 lần để đối phương chọc thủng lưới là đứng đồng hạng 5 trong danh sách này.

Đây là vấn đề mà HLV Nguyễn Hữu Thắng từng phải đối diện ở chính đội tuyển quốc gia năm ngoái, khi ông không tài nào giúp các cầu thủ mất phong độ trước đó, thi đấu tốt tại AFF Cup, như Công Phượng, Tiến Thành, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng...

Nhiều cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang không có được phong độ cao - Ảnh: Gia Hưng

Lần này, vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia lại mạo hiểm với quyết định của mình, triệu tập rất nhiều cầu thủ đang có phong độ không cao, từ nhiều đội bóng đang lẹt đẹt ở giải quốc nội cho đội tuyển quốc gia.

Hy vọng lần này HLV Nguyễn Hữu Thắng làm tốt hơn những gì mà chính ông từng làm năm ngoái!

Kim Điền