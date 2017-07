Hàng trăm cân lòng lợn tẩy trắng bằng hóa chất pha nước thải

Một cơ sở chế biến thực phẩm chưa có phép nhưng chuyên mua lòng lợn trôi nổi, bốc mùi… trên thị trường về rồi dùng hóa chất tẩy trắng, sấy khô và tuồn ra thị trường tiêu thụ vừa bị quan chức năng phát hiện và thu giữ.

Lòng lợn được ngâm hóa chất để tuồn ra thị trường (ảnh CTV)

Một cơ sở chế biến thực phẩm chưa có phép nhưng chuyên mua lòng lợn trôi nổi, bốc mùi… trên thị trường về rồi dùng hóa chất tẩy trắng, sấy khô và tuồn ra thị trường tiêu thụ vừa bị quan chức năng phát hiện và thu giữ.

Tin từ cơ quan chức năng huyện An Dương hôm nay (6/7) cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Đại Bản tiến hành tiêu hủy gần một tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối bị Đoàn liên ngành phát hiện ngày 3/7.

Trước đó qua công tác nắm địa bàn, công an huyện An Dương đã phát hiện một cơ sở chế biến thực phẩm mặc dù chưa có phép nhưng đã tổ chức sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn ngay tại khu vực phía ngoài đê thôn Lê Xá (xã Đại Bản, An Dương). Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Thức (SN 1977, ở xã Tân Tiến, huyện An Dương) làm chủ và được xây dựng từ đầu tháng 5.

Sau khi nắm bắt được qui luật hoạt động của cơ sở này, chiều ngày 3/7, lực lượng chức năng huyện, bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại đây 300kg lòng lợn đang trong quá trình tẩy trắng và 500kg lòng lợn đã được sấy khô đang được các nhân viên đóng vào các túi nilon không có nhãn mác.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra cả người quản lý cơ sở cùng 6 nhân công đang làm việc tại đây đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất sứ số lòng lợn trên.

Theo khai nhận của quản lý cơ sở, toàn bộ số lòng trên được thu gom, mua lại từ các lò giết mổ trên địa bàn thành phố rồi đem về cơ sở sơ chế, tẩy trắng bằng hóa chất.

Nguồn nước sử dụng tẩy lòng được lấy từ ao chứa nước thải của cơ sở này bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi lòng đã sơ chế xong, đem phơi trên các bếp than tổ ong cho khô và hun khói mùn cưa để khử mùi hôi, tạo màu, sau đó đóng gói đem ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ số lòng “bẩn” trên cho Ban ATVSTTP xã Đại Bản tiêu hủy theo quy định.

An Nhiên