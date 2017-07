Túng tiền, 5 đối tượng bắt người đưa về nhà trọ đánh, cướp tài sản

Trong lúc đang đi bộ, Trần Mẫn Khang (16 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang) bất ngờ bị hai thanh niên dùng vật nhọn khống chế bắt lên xe đưa về phòng trọ rồi cùng đồng bọn đánh đập để cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 02/6/2017, Trần Mẫn Khang đang đi bộ trên cầu phường đội thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên thì bị hai đối tượng Phan Nguyễn Huỳnh (Huỳnh Tửng), và Nguyễn Hoàng Huy (Gà Rừng) cùng sinh năm 2000, cư trú thành phố Long Xuyên điều khiển xe gắn máy dùng vật nhọn khống chế Khang đưa lên xe chở về nhà trọ thuộc khóm Đông Thạnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Khi đến nơi, Huy, Huỳnh cùng Lữ Thanh Thiên (sinh năm 1999); Trần Minh Nhật (sinh năm 1994) và Trần Minh Nhật Em (sinh năm 1997) liên tục đánh và chích roi điện buộc Khang phải đưa tiền.

Sau đó, Huỳnh lục xét người Khang lấy được chiếc điện thoại di động rồi đem đi cầm với giá 800.000 đồng. Thấy chưa đủ tiền để trả tiền phòng trọ và chuộc chiếc điện thoại của bạn gái cầm trước đó lấy tiền chơi ma túy nên các đối tượng tiếp tục tra hỏi Khang chỉ nhà người thân để cùng đồng bọn xuống lấy thêm tiền.

5 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên khởi tố để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

Tiếp theo, Nhật xuống nhà dì của Khang rồi điện thoại cho Khang nói chuyện, nhưng dì Khang nói "không có tiền" nên Nhật quay về cùng với đồng bọn tiếp tục đánh Khang.

Đến 16h cùng ngày, sau khi chơi ma túy xong, các đối tượng điện thoại kêu Taxi đến chở chúng và Khang đến khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Tại đây, chúng tiếp tục đánh Khang và không quên hăm dọa sẽ đánh nếu Khang dám báo Công an. Do sợ bị trả thù nên đến ngày 19/6/2017, Khang mới đến Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên trình báo sự việc.

Thiếu tá Lê Văn Khánh – Phó Đội trưởng Đội hình sự Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết: Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo phải tập trung lực lượng điều tra làm rõ nhanh vụ án, không để gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, Đội cảnh sát hình sự đã phân loại được các đối tượng liên quan và xác định được đối tượng trực tiếp ở trên địa bàn phường Mỹ Phước. Qua công tác xác minh, được biết số đối tượng này không nghề nghiệp ổn định, tụ tập với nhau thuê nhà trọ ở để chơi ma túy đá. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các đối tượng tỏ ra manh động, xem thường pháp luật. Nguy hiểm hơn, trong số 05 đối tượng bị bắt giữ thì có 04 đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 05 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Lê Tùng