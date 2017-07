Mỹ muốn cùng Nga lập vùng cấm bay ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 6/7 nói rằng Washington sẵn sàng phối hợp cùng Nga trong việc thiết lập một vùng cấm bay tại Syria trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: NPR)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Rex Tillerson ngày 6/7 cho biết Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về những nỗ lực chung trong việc bình ổn Syria - quốc gia đang bị tàn phá bởi cuộc xung đột với sự tham gia của nhiều bên. Một trong số những nỗ lực chung đó là thiết lập các vùng cấm bay.

Ngoại trưởng Tillerson nói thêm rằng Mỹ muốn cùng Nga giám sát việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn trên thực địa, đồng thời phối hợp cùng nhau trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Syria.

“Nếu hai nước chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để thiết lập sự ổn định trên thực địa, điều đó sẽ đặt nền móng cho tiến trình bình ổn tương lai chính trị của Syria”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga có nghĩa vụ ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng các loại vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công, đồng thời nêu rõ “trách nhiệm đặc biệt” của Moscow trong việc đem lại sự ổn định cho Syria.

“(Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS đang bị tổn thương nặng nề và có thể đứng trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn tại Syria nếu tất cả các bên tập trung vào mục tiêu này. Để hoàn thành sứ mệnh này, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Nga, phải loại bỏ tất cả các rào cản trong việc đánh bại IS”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson được đưa ra trước thềm cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Trong khi đó, các chiến binh thuộc lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cũng đang tiến sâu vào thành phố Raqqa ở Syria để đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực này. Washington coi đây là “dấu mốc quan trọng” trong chiến dịch giải phóng Raqqa - thủ phủ của IS tại Syria.

Thành Đạt