Tình yêu 5 cặp đôi trai tài - gái sắc hot nhất xứ Hàn

Sau khi cặp đôi Song – Song bất ngờ thông báo cưới vào tháng 10 tới, hãy cùng điểm lại 5 cặp đôi toàn vẹn về tài sắc gây sốc nhất xứ kim chi.

Kim Tae Hee – Bi Rain

Một người là viên ngọc quốc dân còn một người là ngôi sao hạng nhất, sự kết hợp quá hoàn hảo khiến mọi người ngỡ ngàng. Nói đến Kim Tae Hee, người ta luôn nghĩ tới một cô gái đẹp cả về ngoại hình lẫn trí tuệ.

Luôn nằm trong danh sách những biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn, Kim Tae Hee còn được tuyển thẳng vào đại học danh giá nhất Hàn Quốc với bảng điểm cấp 3 hoàn hảo, IQ 140. Còn Bi Rain là chàng ca sĩ dẫn đầu vừa tài năng trong lĩnh vực ca hát vừa được khán giả công nhận về diễn xuất, cao ráo đẹp trai nhân cách tốt đẹp.

Năm 2013, khi tin tức hẹn hò của cả hai tràn trên các mặt báo, người ta ngơ ngác không hiểu điều gì đã đưa cặp đôi đến với nhau. Không đóng phim chung, cũng ít bạn bè chung, sở thích hay câu lạc bộ chung cũng không có.

Hai người nên duyên nhờ một lần chụp quảng cáo chung. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai đã chính thức về một nhà vào đầu năm nay.

Jang Dong Gun – Go So Young

Sự kết duyên của Jang Dong Gun và Go So Young có lẽ là đám cưới chạy bầu được ủng hộ nhất Hàn Quốc. Cả hai quen nhau khi cùng đóng chung bộ phim Gió thổi khúc tình yêu năm 1999 nhưng đến năm 2007 mới chính thức yêu nhau.

Ngày đó, Go So Young được mệnh danh là bông hồng quyến rũ xứ Hàn, người đẹp nổi tiếng khi làm đại diện cho hàng loạt các nhãn hàng tên tuổi. Nhắc đến Go So Young, người ta đều phải kiêng nể.

Jang Dong Gun khi ấy cũng không kém cạnh khi là một trong những nam tài tử được săn đón nhất. Tính cách hai người dường như trái ngược nhau khi chàng hiền lành, đơn giản, vô tư đôi khi bị trách vì hơi vô tâm còn nàng lại tinh tế, chi tiết, kỹ tính, ít giao thiệp.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả hai liên tục than thở rằng mình đang rất cô đơn. Vậy mà đùng một cái, Jang Dong Gun và Go So Young thừa nhận hẹn hò, tay nắm tay tình tứ khiến bao trái tim fan nam fan nữ tan vỡ.

Cũng nửa năm sau, cặp đôi gây bất ngờ lần nữa khi thông báo kết hôn, cô dâu đã mang bầu 4 tháng. Dù là cưới chạy bầu, nhưng mọi người đều vui mừng chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi.

Song Joong Ki – Song Hye Kyo

Có lẽ tin tức "sốc" nhất tháng 7 năm nay chính là của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Bắt đầu nảy sinh tình cảm khi quay phim Hậu duệ mặt trời, cả hai chính thức yêu nhau từ trước khi phim lên sóng (do Hậu duệ mặt trời hoàn thành toàn bộ phim rồi mới chiếu).

Hậu duệ mặt trời trở thành cơn sốt toàn châu Á, Song Hye Kyo vốn đã là sao nữ hạng A lại càng trở nên nổi tiếng hơn, nhan sắc ngày một mặn mà khó có mỹ nhân nào xứ Hàn bì kịp. Còn Song Joong Ki đã có một sự trở lại quá hoàn hảo sau 2 năm nghĩa vụ, là hình mẫu lý tưởng của hàng ngàn cô gái.

Mặc dù liên tục có tin đồn hẹn hò song phía đại diện hai bên liên tục phủ nhận. Dưới danh nghĩa bạn diễn, cặp đôi Song Song liên tục xuất hiện bên nhau, nửa đùa nửa thật khi MC hỏi về mối quan hệ của hai người. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ảnh hẹn hò bí mật nào của cặp đôi được tung ra.

Tuần trước, phía công ty hai bên còn không màng quan tâm đến tin tức về chuyến đi Balli bí mật mà đài MBC độc quyền. Hôm nay đã bất ngờ thông báo đám cưới khiến người hâm mộ thực sự sốc.

Suzy – Lee Min Ho

Một bên là nữ thần nhan sắc của giới idol, một bên là nam thần điện ảnh. Không chỉ xinh đẹp, Suzy còn là một cô gái được ca ngợi tốt bụng, hình ảnh trong sạch không chút scandal. Vừa ca hát tốt, lại biết diễn xuất, Suzy trở thành con gà đẻ trứng vàng của JYP khi liên tục nắm trong tay những hợp đồng quảng cáo có giá trị.

Trong khi đó cái tên Lee Min Ho có tầm ảnh hưởng rất lớn ở châu Á với những vai diễn đình đám, là một trong những nam diễn viên được hâm mộ nhiều nhất xứ kim chi. Ngoài một số tin đồn hẹn hò, Lee Min Ho cũng hầu như không bị vướng vào tin tức xấu nào.

Một ngày, Dispatch tung ảnh hẹn hò của cặp đôi khiến các fan – đặc biệt là các fan xứ Trung, nơi yêu mến Lee Min Ho và Suzy nhất – náo loạn. Cả hai chưa từng có bất kỳ dự án chung nào, thậm chí còn chưa từng chụp chung một tấm ảnh. Không ai nghĩ họ sẽ nên duyên. Cho đến nay, cặp đôi đã ở bên nhau 2 năm và tình cảm vẫn mặn nồng.

Ahn Jae Hyun – Goo Hye Sun

Một chuyện tình đẹp như mơ khác của làng giải trí xứ Hàn đó là cuộc tình của đôi vợ chồng trẻ Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun. Goo Hye Sun hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng khán giả biết cô nhiều nhất ở vai trò diễn viên.

Nàng Goo Hye Sun gây sốt với vai diễn trong Boys over flower đình đám đã gặp chồng mình Ahn Jae Hyun khi tham gia bộ phim khác Blood năm 2015. Ahn Jae Hyun khi đó đang là một nam người mẫu đá chéo sân và nhận được nhiều sự chú ý từ việc diễn xuất.

Gặp nhau trên phim trường Blood, Ahn Jae Hyun từng chia sẻ rằng mình bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Goo Hye Sun và đã không thể giấu sự chú ý của mình. Còn nữ diễn viên cũng đùa rằng: “Chẳng có lý do gì lại không thích một anh chàng đẹp trai cứ nhìn chằm chằm vào mình cả.”

Một năm sau khi đóng chung, cặp đôi bị khui chuyện hẹn hò trong lời chúc phúc của mọi người vị họ cảm thấy tình cảm chân thật mà cả hai giành cho nhau ở mỗi bức ảnh. Bất ngờ hơn, chỉ hai tháng sau khi thừa nhận mối quan hệ, hai bên đã thông báo kết hôn vì cảm thấy người kia chính là định mệnh của mình.

