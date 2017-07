Bản đồ mới trong Playerunknown's Battlegrounds được chính họa sĩ thiết kế Call of Duty chắp bút

Qua những bản phác thảo, bản đồ sa mạc mới của Playerunknown's Battlegrounds sẽ nhỏ hơn nhiều so với hòn đảo Đông Âu quen thuộc, với diện tích chỉ khoảng 4 km vuông và địa hình thì vô cùng phức tạp

Như chúng tôi đã đưa tin, Playerunknown, Brendan Greene đã hé lộ trên Twitter hai bức ảnh nóng đến 100 độ về bản đồ mới toanh của tựa game sinh tồn hàng triệu người đã và đang phát cuồng, thưởng thức hàng ngày hàng giờ. Thay vì hòn đảo cũ, giờ đây với bản đồ mới của Playerunknown's Battlegrounds, người chơi sẽ bị ném xuống một sa mạc đúng chất của miền tây nước Mỹ, với những căn nhà lụp xụp, những đường ray tàu hỏa và hàng đống xương rồng không thể lẫn đi đâu được. Đây rõ ràng là tin vui cho game thủ khi trò chơi mà họ yêu mến sẽ không chỉ còn đơn điệu mỗi một bản đồ nữa.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Kotaku, những hình ảnh mới nhất (ít nhất là trong mắt game thủ hâm mộ) đã được hé lộ. Cụ thể hơn, Brendan Greene, nhà thiết kế trò chơi này chia sẻ, hiện tại nhóm phát triển game đang làm việc hết sức nỗ lực để đem bản đồ mới này đến tay game thủ càng sớm càng tốt. Một văn phòng mới của Bluehole đã được mở tại Madison, Wisconsin, Mỹ, và hiện tại các họa sỹ lẫn nhà thiết kế đều đang làm việc dựa trên ý tưởng của Shawn Wiederhoeft, một họa sỹ game có tiếng:

"Anh ấy từng làm việc cho các dự án như Call of Duty: Ghost và We Happy Few với vai trò họa sĩ thiết kế môi trường. Trong bản đồ hòn đảo mà các bạn đã quen thuộc, khu vực Military Base với những tòa nhà sát nhau và môi trường hết sức phức tạp chính là thành quả làm việc của Wiederhoeft. Vì thế khi thiết kế bản đồ mới, chúng tôi nhận ra đây là một thử thách lớn với đội ngũ phát triển tại Hàn Quốc. Một văn phòng mới đã được mở, và chúng tôi có thể thuê những họa sỹ đến từ Montreal, Canada làm việc cho dự án của mình."

Cùng với đó, một số hình ảnh render 3D của bản đồ mới cũng được hé lộ, với phong cách khác hẳn so với bản đồ đầu tiên trong Playerunknown's Battlegrounds:

Qua những bản phác thảo, bản đồ sa mạc mới của Playerunknown's Battlegrounds sẽ nhỏ hơn nhiều so với hòn đảo Đông Âu quen thuộc, với diện tích chỉ khoảng 4 km vuông và địa hình thì vô cùng phức tạp. Hồi tháng 05 vừa qua, một bản vẽ thô bản đồ game đã được hé lộ, với hệ thống đường xá ở trung tâm bản đồ, và những khu ổ chuột ở khu vức tây bắc:

Thậm chí Greene còn hé lộ thêm, Bluehole, bên cạnh bản đồ châu Mỹ đang được phát triển, cũng đang ấp ủ một bản đồ game khác dành cho Playerunknown's Battlegrounds. "Bản đồ này sẽ lấy bối cảnh bờ biển Địa Trung Hải với rừng rậm châu Âu và ở chính giữa là một bãi phóng tàu vũ trụ bỏ hoang." Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt của map thi đấu đang được rất nhiều game thủ mong đợi này.