Bé trai 2 tuổi bị mù tạm thời vì mẹ nhuộm tóc

Trường hợp mù tạm thời của bé trai này thực sự là lời cảnh báo đối với các mẹ có thói quen thường xuyên hấp, nhuộm tóc.

Mẹ nhuộm tóc khiến con bị mù tạm thời, câu nói tưởng chừng như quá vô lý này là có thật và câu chuyện này là lời cảnh báo đối với tất cả các bà mẹ, bởi hiện nay, nhu cầu làm đẹp là điều tất yếu, không chỉ có trang phục, chị em phụ nữ còn quan tâm và chăm chút nhiều cho mái tóc, móng chân, móng tay…

Mới đây, bà mẹ Natalie, 28 tuổi, ở Coulby Newham, Middlesbrough (Anh) đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn nhắc nhở chị em hãy chú ý đến cách làm đẹp của mình bởi chỉ cần một chút lơ là thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả tai hại. Và hành động tưởng chừng như quá bình thường của Natalie đã suýt lấy đi đôi mắt của cậu con trai Oliver Lee, 2 tuổi.

Đôi mắt Oliver sưng húp và không nhìn thấy gì nữa.

Natalie kể cách đây 1 tuần, cô gửi con cho một người bạn để đi nhuộm tóc. Thế nhưng tiệm làm tóc mà cô quen lại quá đông khách nên Natalie đành sang một salon mới để nhuộm và hấp tóc.

Xong việc, Natalie trở lại đón con về nhà nhưng cậu bé lại buồn ngủ nên cô đành để con ngủ gục trên vai mình. Hành động hết sức bình thường này tưởng chừng vô hại nhưng 20 phút sau, bé Oliver Lee tỉnh dậy. Đôi mắt cậu bé bắt đầu đỏ, ngứa và sưng húp lên, chỉ 5 phút sau thì gần như híp lại. Oliver Lee hét lên với mẹ rằng: “Mẹ ơi con không nhìn thấy gì”.

Khi ôm mẹ ngủ, Oliver bị mù mắt tạm thời vì mẹ vừa nhuộm tóc.

Ban đầu hai vợ chồng Natalie còn đoán có thể đó là triệu chứng của bệnh sốt mùa hè. Thế nhưng sau đó họ cho rằng có thể con mình đang bị dị ứng gì đó. Quá hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai vợ chồng Natalie lập tức đưa con đến Bệnh viện Đại học James Cook gần nhà.

Natalie cho biết: “Không có điều gì bất thường đối với thằng bé, Oliver vẫn ăn những thức ăn quen thuộc hàng ngày. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất trong ngày hôm đó là việc tôi đi nhuộm tóc, sau đó tôi để con ngủ áp mặt vào vai mình. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân”.

“Mắt thằng bé sưng húp lên và không nhìn thấy gì cả. Vợ chồng tôi đã quá sợ hãi, vì chưa bao giờ chứng kiến trường hợp tương tự như vậy”, cô nói.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ không thể khẳng định tình trạng của Oliver Lee là do dầu hấp hay do thuốc nhuộm tóc gây ra vì cả hai đều chứa hóa chất. Nhưng họ nói rằng Oliver đã bị dị ứng với các hóa chất còn vương trên tóc của mẹ. Và dù là do thuốc nhuộm hay dầu hấp thì đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bà mẹ có con nhỏ, thậm chí là chưa có con.

Nguồn: The Sun