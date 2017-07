3 cách làm hộp quà cực yêu siêu dễ cho mẹ vụng trổ tài

Cách 1: Hộp quà trái dâu tây

Nguyên liệu:

- Giấy trắng hay giấy màu

- Mẫu hộp quà

- Dây ruy-băng

- Dụng cụ: bút hết mực, thước, keo dán, bấm lỗ

Cách làm:

Đầu tiên, bạn in hoặc tự vẽ hộp quà trái dâu tây theo mẫu như hình bên. Bạn dùng kéo cắt rời phần hộp quà hình dâu tây đỏ trên giấy. Cắt giấy màu xanh hình bông hoa 5 cánh làm đài trái dâu và 1 tấm hình chiếc lá. Tiếp theo, bạn đặt cây thước dọc theo các đường thẳng trên mẫu, dùng cây bút hết mực vẽ theo đường thẳng tạo nếp gấp. Bạn dùng bấm bấm lỗ tròn nhỏ trên cuống lá và 2 lỗ tròn nhỏ trên đài dâu tây.

Hoàn thành:

Những hộp quà nhỏ xinh trong hình dáng trái dâu tây trông thật đáng yêu!

Cách 2: Hộp quà hình viên kẹo

Nguyên liệu:

- Giấy trắng

- Mẫu hộp quà

- Dụng cụ: kéo, dao rọc giấy, keo dán, dây trang trí

Cách làm:

Đầu tiên, bạn in mẫu hai nửa hộp quà trên giấy trắng hay màu. Tùy vào kích thước của món quà lớn hay nhỏ, bạn in khổ giấy A3, A4 phù hợp. Tiếp theo, cắt rời mẫu giấy vừa in, dùng dao rọc giấy trổ cắt các hình thoi trên mẫu hộp quà. Bạn thực hiện các nếp gấp thẳng song song cắt nhau theo mẫu. Sau đó, bạn dán cố định hai mép giấy với nhau tạo hình ½ viên kẹo. Tương tự, bạn dán cho ½ viên kẹo còn lại thành hộp quà hình viên kẹo ngọt.