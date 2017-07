Thiếu nữ 'đeo’ khối u buồng trứng 16kg, phải thở oxy

Khối u khổng lồ nặng 16kg khiến cô gái 22 tuổi tại Bắc Giang nằm bất động một chỗ và phải thở oxy.

Chiều 5/7, BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, ekip bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u 16kg trong bụng một cô gái.

Sau ca mổ bệnh nhân từ cân nặng 47 kg giảm xuống chỉ còn 31 kg. Đây là khối u buồng trứng lớn nhất mà ê kíp từng phẫu thuật.

Khối u khổng lồ trên cơ thể suy kiệt của cơ gái 22 tuổi

Bệnh nhân là Hoàng Thị V. (22 tuổi, Đồng Cóc, Lục Ngạn, Bắc Giang), nhập viện ngày 29/6 trong tình trạng mệt mỏi, suy kiệt, phù 2 chân dưới, khối u to vượt mặt giống hệt đang mang bầu hơn 9 tháng.

Bệnh nhân chưa lập gia đình, từng cắt u buồng trứng tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh vào tháng 3/2016.

Nhiều tháng trở lại đây, V. thấy bụng to dần, khoảng 1 tháng gần đây to nhanh khiến bệnh nhân khó thở, do u chèn ép đẩy cơ hoành lên cao, buồn nôn và nôn.

1 tuần trước mổ, V. không thể đi lại được, không ăn được, chỉ nằm, phải thở oxy.

Hình ảnh khối u được lấy ra

Theo bác sĩ Chinh, kết quả chụp cắt lớp cho thấy khối u buồng trứng phải chiếm toàn bộ ổ bụng bệnh nhân, thành hóa vào phúc mạc ổ bụng dính và đè đẩy gan, cơ hoành, dạ dày, ruột non lên cao. U chèn ép làm giãn niệu quản và đài bể thận 2 bên.

Ekip mổ đã phẫu thuật gỡ dính, cắt bỏ khối u buồng trứng và xét nghiệm sinh thiết. Sau mổ, các chỉ số của bệnh nhân đã ổn định.

Thúy Hạnh