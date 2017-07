Đang làm đám ma cho con thì thấy con cử động

Một bé sơ sinh ở Ấn Độ đã "sống lại" trong đám tang sau khi bác sĩ tuyên bố em đã chết.

Em bé sinh non được các bác sĩ tuyên bố đã chết (Ảnh minh họa)

Em bé sinh non một tháng đang chuẩn bị được chôn cất sau khi bác sĩ nói rằng em đã tử vong.

Nhưng cha mẹ em đã sốc khi thấy con gái cử động trong đám ma tại thành phố Warangal, bang Telangana, miền nam Ấn Độ.

Cặp cha mẹ Swapna và Mekala Srinivas vội vã đưa con trở lại bệnh viện, cáo buộc các bác sĩ mắc sai lầm.

Bố mẹ cho rằng các bác sĩ cố ý tuyên bố đứa trẻ chết để đuổi gia đình khỏi bệnh viện. Sự việc căng thẳng đến mức cảnh sát được gọi đến để giải quyết xung đột.

Thứ 7 tuần trước, cặp vợ chồng đến một bệnh viện tư khi cô Srinivas đau đẻ. Sau khi sinh con, Srinivas được chuyển đến một bệnh viện khác vì bệnh viện tư không đủ thiết bị để chăm sóc trẻ sinh non.

Gia đình đến bệnh viện Mahatma Gandhi Memorial, một trong những bệnh viện công lớn nhất trong tiểu bang. Nhưng thật bi kịch, đứa trẻ thiếu cân đã bị các bác sĩ tuyên bố tử vong vào sáng hôm sau.

Gia đình đưa con đi chôn cất vào chủ nhật thì nhận ra em vẫn cử động.

Họ vội quay trở lại bệnh viện, hy vọng em vẫn còn sống và bác sĩ mắc sai lầm. Nhân viên y tế thực hiện một loạt xét nghiệm, bao gồm điện tâm đồ để tìm nhịp tim.

Nhưng các xét nghiệm có kết quả âm tính và bác sĩ xác nhận đứa trẻ đã chết.

Các bác sĩ cuối cùng cũng thuyết phục được cha mẹ của em rằng cử động xảy ra vì nhiều lý do y tế. Đứa trẻ có thể chuyển động cơ do hiện tượng co cứng tử thi hoặc tác dụng của số thuốc em được truyền trong thời gian cấp cứu.

Theo Trà My