4 tựa game "Ghost in the Shell" mà bạn sẽ muốn chơi trong khi đợi bản phim

Bộ phim live-action “Ghost in the Shell” sẽ chính thức ra rạp rộng rãi tại nhiều đất nước kể từ ngày 31 tháng 3 tới, và đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta điểm qua 4 … video game duy nhất dựa theo nguyên tác manga/anime kinh điển này. Kể ra cũng lạ khi bối cảnh tương lai với cyborg và những vũ khí siêu hiện đại cộng với một cốt truyện trí tuệ chiều sâu vốn là những nguyên tố lí tưởng để tạo nên một tựa game hấp dẫn, nhưng xem ra các nhà làm game lại không thực sự hứng thú cho lắm (hay là khó quá không làm được nhỉ?).

Dưới đây làd danh sách xếp hạng 4 tựa game dựa theo “Ghost in the Shell” từ chán nhất tới hay nhất mà bạn sẽ muốn chơi trải nghiệm trong khi chờ đợi phim bom tấn ra mắt đấy.

4. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (PSP – 2005)

Tựa game “Ghost in the Shell” phát hành trên hệ thống PSP này về cơ bản là phần sequel cho tựa game PS2 có cùng tên gọi, nhưng có một sự thay đổi lớn là chuyển sang góc camera FPS. Trên phương diện nội dung gameplay, nó không mang đến nhiều dạng vũ khí thú vị, A.I. kẻ địch cũng không thực thông minh và các nhiệm vụ lén lút được xử lý kém. Lẽ ra tựa game này đã có thể là một sản phẩm hấp dẫn, mang tính hành động công nghệ cao nhưng tiếc là đã trở thành điều ngược lại.

3. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (PS2 – 2004)

Được phần đông công nhận là một sản phẩm cỡ trung bình khá, “Ghost in the Shell” trên PS2 có camera góc nhìn thứ ba, và giúp người chơi chứng kiến không ít màn hành động, nhào lộn, lén lút đẹp mắt tương tự như nguyên tác manga/anime. Nhưng với cơ chế gameplay lặp đi lặp lại và cách thức điều khiển không mượt mà, nó đã không thể chinh phục người chơi thành công và giúp tạo nên một thương hiệu game lớn dựa trên “Ghost in the Shell”.

2. Ghost in the Shell (PlayStation – 1997)

Là tựa game “Ghost in the Shell” được ra đời đầu tiên và có khá nhiều ưu điểm thu hút fan hâm mộ như cốt truyện và phong cách mỹ thuật được tạo ra bởi Shirou Masamune, tác giả của manga gốc. Thay vì điều khiển Thiếu tá Kusanagi Motoko, người chơi sẽ điều khiển Fuchikoma, một robot tank có xuất hiện ở nguyên tác, và thực hiện những nhiệm vụ mang tính hành động nhanh, di chuyển trên những màn chơi 3D với thiết kế đa dạng.

1. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – First Assault Online (PC – 2016)

Đây là tựa game “Ghost in the Shell” mới nhất và cũng có chất lượng cao nhất từ trước tới nay. “First Assault Online” là một MMOFPS vận hành theo hình thức miễn phí và trả phí mua thêm nội dung, vật phẩm trong game. Người chơi sẽ chiến đấu theo mô hình tổ đội, và thành viên trong đội có thể chia sẻ sức mạnh thông hệ thống SkillSync, giúp tạo nên một cơ chế gameplay rất đặc sắc. Bên cạnh đó, nó còn có một nền đồ họa hiện đại cực ấn tượng, bắn súng tốc độ đã tay và cả giọng lồng tiếng anime của các diễn viên Nhật Bản.

