Người hiểu biết sẽ ăn những món này cùng nhau để được hưởng lợi nhiều nhất có thể

Vấn đề thực sự có ý nghĩa với sức khỏe của bạn không chỉ nằm ở việc bạn ăn gì mà còn là bạn kết hợp thực phẩm thế nào.

Nhiều thực phẩm rất giàu vitamin và dưỡng chất thiết yếu, có thể giúp cơ thể vận hành ở mức tối ưu. Nhưng liệu bạn đã khai thác được lợi thế tuyệt vời này từ đồ ăn chưa? Trong khi việc ăn nhiều trái cây, rau, carbohydrate và protein có ý nghĩa thiết yếu trong một chế độ ăn uống cân bằng, cách bạn kết hợp thực phẩm cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Một số vitamin và dưỡng chất nhất định trong các loại thực phẩm khác nhau có thể hợp tác hài hòa với nhau để đem lại cho bạn bữa ăn bổ dưỡng nhất.

1. Trứng luộc và dầu ô-liu

Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Ursell gợi ý, bạn nên ăn một quả trứng luộc với bánh mì có phết dầu ô-liu. Lòng đỏ trứng có chứa chất béo lutein - một loại sắc tố thực vật (carotenoid) giúp chống lại bệnh tật và giảm nguy cơ thoái hóa thị lực.

Dầu ô-liu trong gia vị phết bánh mì giúp cơ thể bạn hấp thụ tối đa lutein. Nghiên cứu cũng cho thấy, lutein có thể ngăn ngừa bệnh mù mắt do liên quan tới tuổi tác.

2. Đậu đỗ với khoai tây nướng

Một bữa trưa nhanh gọn và phổ biến cho những người bận rộn chính là sự kết hợp thực phẩm giữa những miếng khoai tây và đậu đỗ nướng. Nhưng để tận dụng nhiều nhất dưỡng chất của bữa trưa ngon lành này, đồng thời tăng lượng sắt cho cơ thể, hãy bổ sung thêm ít salad làm từ lá cải lông.

Theo chuyên gia Amanda cải lông rất giàu vitamin C và đậu đỗ nướng rất giàu sắt. Vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Nếu kết hợp với nhau, chúng có thể giúp ngăn ngừa chứng thiếu máu do thiếu hụt sắt. Còn khoai tây nướng chỉ là phần thêm vào để tăng cảm giác no bụng.

Thiếu máu do thiếu sắt là chứng bệnh xảy ra khi cơ thể thiếu sắt, dẫn tới giảm số lượng tế bào hồng cầu. Sắt có vai trò quan trọng trong sản sinh tế bào hồng cầu, hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu. Tế bào hồng cầu giảm hơn so với mức bình thường đồng nghĩa với việc các cơ quan và cơ của bạn không nhận được đủ oxy như mong muốn và bạn sẽ bị mệt mỏi.

3. Thịt đỏ và dứa

Đây có thể không phải là "cặp đôi" mà bạn thường bắt gặp nhưng đây lại là lựa chọn hoàn hảo cho những người gặp rắc rối khi tiêu hóa thịt. Dứa chứa một enzyme có tên bromelain, giúp phân giải protein trong thịt. Nó cũng giúp giảm viêm và nhức cơ.

Trường hợp bạn không thích ăn thịt đỏ và dứa, hãy dùng dứa để ướp thịt trước khi chế biến. Và nếu xét tác dụng giảm nhức cơ, dứa hoàn toàn có thể là món ăn nhẹ tuyệt hảo sau khi tập luyện thể dục thể thao.

4. Quế và táo nướng

Sự hòa hợp không gì sánh nổi này sẽ thỏa mãn tính hảo ngọt, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một món tráng miệng tốt cho sức khỏe của một số người.

Quế giúp cơ thể duy trì sự kiểm soát đường huyết tốt hơn. Vì vậy, kết hợp quế với món tráng miệng như táo nướng không chỉ là lựa chọn tốt hơn bánh sô cô la mà còn tốt cho người tiểu đường tuýp 2. Nguyên nhân là "cặp đôi" này tác động tới hàm lượng insulin tiết ra trong cơ thể, từ đó giúp kiểm soát đường huyết, chuyên gia Amanda cho biết.

Quế cũng được chứng minh là có khả năng giảm nguy cơ bệnh tim nhờ giảm quá trình tích mỡ trong cơ thể.

5. Bánh mì nguyên cám và thịt gà

Nếu bạn đang tìm kiếm bữa trưa giúp mình no lâu hơn, hãy chọn protein có trong thịt gà và kết hợp với cuộn bánh mì nguyên cám.

Thật bất ngờ, bánh mì nguyên cám có chỉ số đường huyết (GI) cao, theo lý giải của chuyên gia Amanda - đồng nghĩa với việc nó phân giải rất nhanh trong cơ thể và có thể gây ra sự tăng đột biến trong hàm lượng đường huyết.

Nhưng khi kết đôi bánh mì nguyên cám với thịt gà, quá trình này sẽ chậm lại thông qua việc giảm hấp thu đường vào máu. Cơ thể càng mất nhiều thời gian để phân giải và hấp thu thực phẩm, bạn sẽ càng thấy no lâu hơn.

6. Cá thu đóng hộp và bánh mì trắng

Cá thu đóng hộp là nguồn vitamin D phong phú, còn bánh mì trắng bổ sung canxi. Vitamin D cần thiết trong việc giúp cơ thể hấp thụ canxi. Do đó, khi kết hợp 2 thực phẩm này, bạn sẽ tận dụng được lợi ích của cả hai.

Canxi có vai trò thiết yếu với sức khỏe xương, điều hòa co thắt cơ, bao gồm cả nhịp tim và giúp giữ trạng thái bình thường cho máu đông. Ở Anh, nhiều người không hấp thụ đủ vitamin D - vốn có thể nhận được qua tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, chuyên gia Amanda gợi ý nên sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin D vào các tháng mùa đông.

7. Cà rốt và nước sốt salad

Cà rốt rất giàu sắc tố cam-đỏ, có tên beta-carotene. Cơ thể chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A, giúp da, màng nhầy, hệ miễn dịch và thị lực khỏe mạnh. Nó cũng giúp tích luỹ yếu tố chống tác hại của ánh nắng mặt trời một cách tự nhiên trong da – dĩ nhiên, bạn cũng không nên bỏ qua việc sử dụng kem chống nắng.

Beta-carotene không phải dưỡng chất thiết yếu, nhưng nó cũng quan trọng vì có tác dụng chống oxy hóa. Chuyên gia Amanda gợi ý nên kết hợp cà rốt với loại nước sốt có dầu như nước sốt kiểu Pháp bởi dầu giúp cơ thể tối ưu hóa hấp thụ beta-carotene.

8. Đậu lăng và gạo

Đây là bữa ăn tốt cho bất cứ ai không ăn thịt. Cả gạo và đậu lăng đều có các axit amin thiết yếu nên khi kết hợp với nhau, tạo nên một protein hoàn thành.

Protein được tạo thành từ những chuỗi dài axit amin, có vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ khỏe mạnh và giúp hồi phục cơ thể khi cơ thể bị thương. Nó cũng là thành phần thiết yếu của xương, cơ, sụn, da và máu.

Tóc và móng của bạn cũng được làm từ protein. Do đó, tăng hấp thu protein có thể giúp bạn sở hữu dáng vẻ ngọt ngào, gợi cảm mà bạn hằng ao ước.

(Nguồn: Thesun)