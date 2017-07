Những game online đã tay ra mắt cộng đồng game thủ Việt trong tháng 07

Tổng hợp những game online tuyệt hay dành cho game thủ mới ra mắt ngay trong tháng 07 này

Tale of Toast

Tale of Toast sẽ không có class nhân vật và người chơi có thể xây dựng nhân vật theo nhiều chiều hướng khác nhau tuỳ theo ý thích của mình, ví dụ như đánh phép từ đầu hay tăng nhiều sức mạnh để cận chiến. Có rất nhiều loại phép thuật cũng như chiêu thức, kỹ năng để bạn tự chọn trong game này với mục đích tạo ra một nhân vật độc đáo có một không hai.

Theo đó thì có rất nhiều chỉ số cho game thủ tự tăng cho bản thân giúp các bạn có thể tự mình tìm ra hướng đi riêng trong thế giới ảo. Tuỳ theo các điểm cộng thì game thủ có thể chọn lựa máu nhiều hơn hay đánh phép mạnh hơn, đánh tay mạnh hơn... Ngoài ra còn có cả cây skill vô cùng thú vị nữa cho game thủ khám phá.

Điểm đặc biệt nhất mà game thủ nào cũng phải ghi nhớ trong lòng của Tale of Toast chính là việc bạn sẽ bị rơi đồ đạc đem theo người ra đất khi bị chết. Nếu như trong trường hợp bị quái hoặc bản thân chủ động đánh mà thua thì sẽ giữ được một chút, còn bị người chơi khác tấn công thì rơi sạch luôn. Tính năng này áp dụng cho mọi thứ nên ngay cả các món đồ đắt tiền quý hiếm cũng mất tăm nếu bạn bị phục kích.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Đây là một tựa game có bản quyền trực tiếp nên Naruto to Boruto: Shinobi Striker sẽ tập trung toàn những nhân vật trong 'vũ trụ' Naruto cả chính diện lẫn phản diện. Game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ ai mình cảm thấy thích và khám phá lối chơi đầy 'nhẫn thuật' chưa từng bao giờ xuất hiện trong thế giới game.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker đưa game thủ vào một trận đấu 4 vs 4 tạo ra gameplay có 8 ninja hỗn chiến cực hay. Thêm vào đó là phong cách điều khiển góc nhìn thứ 3 tạo điều kiện cho việc bay nhảy, đi trên tường hay vượt qua các vách núi hiểm trở trong map.

Với phong cách tương tự như những gmae MOBA truyền thống, trong Naruto to Boruto: Shinobi Striker toàn bộ nhân vật đưa chia thành các class riêng biệt như tanker, gây dam chính và hồi máu hỗ trợ. Như trong đoạn gameplay trailer phía trên đây chúng ta có thể thấy trận chiến hết sức thú vị giữa Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi và team Akatsuki. Dự kiến sẽ có thêm rất nhiều nhân vật khác được giới thiệu khi trò chơi chính thức ra mắt trên thị trường.

Transformers Online

Transformers Online là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm bản quyền chính hiệu và hứa hẹn khai thác bối cảnh “Transformers” nguyên bản hoạt hình lồng ghép phim điện ảnh, sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 tân tiến để mang lại chất lượng đồ họa next-gen cực đỉnh ngang tầm quốc tế.

Như đã biết, trò chơi vẫn có bóng hình của “Overwatch” nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nó sẽ còn thay đổi nhiều nữa và nhà sản xuất cũng đang cố gắng đưa ra điểm đặc sặc của riêng mình. Trò chơi tận dụng IP nguyên gốc rất tốt, khi mỗi lần thử nghiệm đầu bổ sung thêm nhân vật mới, chưa kể thiết kế nhân vật rất giống nguyên bản kết hợp thêm cả những bộ skin lấy từ phim bom tấn nữa.

Ở giai đoạn thử nghiệm trước, các chế độ gameplay của Transformers Online được phân làm ba chủng loại chính gồm người vs người, người vs máy và lập phòng tự do. Hình thức giao đấu ở mỗi trận sẽ có 4 kiểu chính gồm hộ tống, đoạt cờ, đoàn đội và tranh đoạt tài nguyên, mỗi chế độ có một mục tiêu chiến thắng riêng biệt và rất dễ tìm hiểu. Thú vị hơn cả là chế độ tự do lập phòng khi người chơi có đưa thoải mái đưa ra những điều kiện thi đấu quái gở như cấm biến hình, nhân vật chỉ được dùng vũ khí cận chiến…

Escape From Tarkov

Có thể dễ dàng nhận ra rằng điểm ấn tượng nhất của Escape from Tarkov chính là cơ chế bắn súng phải nói là siêu thực, bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước cảnh bản thân hay đồng đội bị hạ sát ngay trước mắt đến nỗi sững sờ không biết từ đâu bắn tới. Kết hợp với nền tảng đồ hoạ phải nói là tuyệt đẹp thì cảm giác 'sợ hãi' trong game còn tăng thêm nhiều lần nữa...

Được giới thiệu như một game online bắn súng sinh tồn hết sức độc đáo, Escape From Tarkov còn có nền tảng đồ hoạ hết sức ấn tượng, được xây dựng một cách vô cùng chân thực dựa trên công nghệ motion capture (mô phỏng hành động) ngoài đời thực.

Escape From Tarkov có phong cách độc đáo kết hợp giữa thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất chuyển đổi với góc nhìn thứ 3 và đặc biệt là pha trộn nhiều tính năng nhập vai đặc sắc, bao gồm trang bị đồ đạc và bối cảnh như một trò chơi kinh dị sống còn thế giới mở. Trò chơi hứa hẹn sẽ đem tới một trải nghiệm khác lạ đầy mới mẻ cho game thủ. Tuy nhiên người chơi cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải làm quen với một kiểu gameplay hoàn toàn mới, hết sức khó nhằn.