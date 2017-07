Top 5 game mobile mới thích hợp để giải trí giết thời gian hè này

Dưới đây là 5 tựa game mobile mới mà chúng tôi muốn đề xuất cho bạn đọc trải nghiệm tuần này.

Final Fantasy XV: A New Empire

Có thể nói, Final Fantasy XV là một trong những tuyệt phẩm JRPG nổi tiếng với lối chơi tuyệt vời, cốt truyện hấp dẫn và một thế giới tự do chưa từng có trong lịch sử dòng game. Nay siêu phẩm này đã mở rộng "thanh thế" của mình để cho ra mắt phần ngoại truyện độc đáo trên nền tảng di động với tên gọi Final Fantasy XV: A New Empire.

Được biết, Final Fantasy XV: A New Empire sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật đến từ bản gốc nhưng lại sử dụng lối chơi chiến thuật rất giống với Game of War của Machine Zone. Được cấp phép bản quyền từ Square Enix và phát triển bởi Epic Action LLC, Final Fantasy XV: A New Empire tuy có sự xuất hiện của những nhân vật đến từ phiên bản XV nhưng lối chơi của tựa game này hoàn toàn khác so với phiên bản game console.

Cũng như nhiều tựa game chiến thuật cùng thể loại khác, Final Fantasy XV: A New Empire sẽ bắt đầu từ việc khai thác tài nguyên, xây dựng các công trình phục vụ cho kinh tế, quốc phòng và chiêu mộ các nhân tài, xây dựng đội quân riêng cho vương quốc.

Bối cảnh game mobile này vẫn sẽ đưa người chơi song hành cùng hoàng tử Noctis và một số những nhân vật khác trong bản gốc Final Fantasy như Gladio, Ignis, Prompto, Cindy,... Nhưng sẽ không còn những trận chiến tay đổi nảy lửa hay các màn điều phép điên cuồng mà thay vào đó game thủ phải trở thành một vị vua cai trị đúng nghĩa.

Link download: iOS/ Android

Cars: Lightning League

Cars: Lightning League được lấy cảm hứng từ Disney - Pixar’s Cars 3. Bạn có thể đua qua các địa hình quen thuộc và cố gắng thu thập thật nhiều tiền vàng để nâng cấp hoặc trang bị phụ kiện cho chiếc xe của mình.

Cars: Lightning League phù hợp với trẻ em, những fan nhí của bộ phim cùng tên, thậm chí là cả người lớn – những người mê trò chơi đua xe đơn giản và nhẹ nhàng. Những nhân vật trong thế giới xe hơi sẽ lần lượt xuất hiện qua các màn chơi với hàng loạt mẫu xe.

Link download: Android

The Floor Is Lava

The Floor Is Lava có thể không còn mới đối với bạn, nhưng tựa game mobile mang phong cách Parkour mới nhất từ Ketchapp chắc chắn là một sản phẩm mà bạn cần phải thử qua. Mục tiêu của người chơi trong game là rất đơn giản là nhảy thật khéo léo.

Bạn sẽ điều khiển nhân vật nhảy qua phòng khách, nhưng hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào trong quá trình chơi, sàn nhà có thể biến thành hố dung nham chôn vùi bạn. Hãy sử dụng trái tim để chiếm lấy lợi thế cho mình và tiếp tục nhảy càng xa càng tốt.

Link download: iOS

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog hiện đã có các phiên bản tối ưu hóa cho thiết bị di động và hoàn toàn miễn phí, đưa người chơi đến với thế giới sôi động của Sonic - chú nhím tinh nghịch. Giờ đây, người chơi dễ dàng chơi game Sonic the Hedgehog trên màn ảnh rộng với khả năng hiển thị lên tới 60 khung hình trên giây và thưởng thức những bản soundtrack được remaster toàn bộ, cho chất lượng cao hơn rất nhiều.

Sonic the Hedgehog xứng đáng là sản phẩm kinh điển của hãng Sega và là game chạy đua với vận tốc ánh sáng ngang qua bảy vùng đất của chú nhím Sonic để thu thập vòng, đánh bại kẻ thù và giải cứu trái đất khỏi bàn tay ác quỷ của Dr. Eggman.

Đặc biệt, Sonic the Hedgehog cho phép người chơi lựa chọn giữa nhiều nhân vật chơi như Sonic, Tails và Knuckles. Mỗi nhân vật chơi đều sở hữu những kỹ năng chiến đấu riêng với những ưu nhược điểm khác nhau, nhờ vậy luôn tạo được sức hút cho người chơi.

Link download: iOS/ Android

Rider

Bạn có bị lóa mắt bởi ánh sáng neon trên màn hình? Nếu không, Ketchapp mời bạn thực hiện các pha hành động nguy hiểm điên cuồng trong không gian không vào giờ kết thúc của Rider. Đây là một tựa game hấp dẫn nữa của Ketchapp, trông thì có vẻ giống một game đua xe dạng casual nhưng trải nghiệm lại thấy giống một game Parkour. Có thể nói, Rider là một game hoàn hảo cho những người chơi khéo léo.

Link download: iOS