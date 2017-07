Trump phàn nàn về giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên

Trump chỉ trích sự gia tăng trong giao thương giữa Trung Quốc với Triều Tiên và nghi ngờ về nỗ lực hợp tác với Washington của Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã tăng gần 40% trong quý đầu tiên. Sự hợp tác giữa chúng ta và Trung Quốc không thành công, nhưng chúng ta vẫn phải thử!", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên Twitter.

Ngay cả trước khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, Trump đã thể hiện rằng ông không còn kiên nhẫn với những bước đi khiêm tốn của Trung Quốc trong việc gây áp lực với Triều Tiên và đang cân nhắc tiến hành các hành động thương mại, theo Reuters.

Ông Trump đăng dòng tweet nói trên trước khi lên đường đến Warsaw, Ba Lan để sau đó đến Đức dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong chuyến đi này, Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Theo New York Times và Financial Times, số liệu được Bắc Kinh công bố vào tháng 4 cho thấy thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên đã tăng 37,4% trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên tăng 54,5% và nhập khẩu tăng 18,4%, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trung Quốc ngày 26/2 ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên. Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 23/6 nói rằng hàng hóa nhập khẩu từ Triều Tiên trong tháng 5 đã giảm hơn 30% so với một năm trước.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mua số hàng trị giá 123,8 triệu USD trong tháng 5 từ Triều Tiên, giảm 31% so với năm ngoái.

Phương Vũ