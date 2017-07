Thói quen nguy hiểm biến tủ lạnh thành ổ vi khuẩn

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn và gây ra ngộ độc nếu không may ăn phải.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa), hiện nay rất nhiều người đang hiểu sai về bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Không ít người còn nghĩ rằng để thực phẩm ở ngăn đá có thể tiêu diệt được vi khuẩn.

Thức ăn để trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn và gây ra ngộ độc nếu không may ăn phải. Vi khuẩn có thể phát triển ngay cả ở nhiệt độ thấp. Điển hình là vi khuẩn listeria có thể phát triển ở nhiệt độ từ -1 đến 4 độ C trong các thực phẩm thịt cá. Ngộ độc do vi khuẩn này gây ra bệnh nhiễm trùng máu, viêm màng não. Thực phẩm để trong tủ lạnh cũng có nguy cơ bị nhiễm chéo vi khuẩn do không được vệ sinh sạch sẽ.

“Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh chỉ là cách kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Làm cho quá trình sinh sôi phát triển của chúng bị chậm lại chứ không thể giết chết được vi khuẩn”, PGS Thịnh nói.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh chỉ là cách kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Ảnh: Cheatsheet. Theo khuyến cáo của PGS Thịnh, thực phẩm sau khi đưa ra khỏi ngăn đá không nên cấp đông trở lại. Khi rã đông, vi khuẩn bị kìm hãm được giải phóng sẽ sinh sôi phát triển rất nhanh. Nếu cấp đông trở lại tủ vi khuẩn sẽ tiếp tục gia tăng về số lượng có thể gây ngộ độc cấp tính và một số bệnh lý khác cho cơ thể.

Để vi khuẩn không bị tích tụ trong tủ lạnh, mỗi tuần, chúng ta nên dọn vệ sinh tngăn mát và ngăn đá một lần. Trước khi cấp đông thực phẩm, bạn nên chia thành từng túi nhỏ đủ lượng gia đình ăn để đảm bảo cho sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng) cũng cho rằng quá trình giết mổ gia súc, vận chuyển, bán tới tay người tiêu dùng, thực phẩm dễ bị nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo cần làm sạch thực phẩm trước khi bảo quản trong tủ lạnh.

Bác sĩ này cho biết về nguyên tắc bảo quản thực phẩm an toàn , sau khi giết mổ gia cầm, gia súc xong, phải cấp đông càng sớm càng tốt. Thời gian để ngoài môi trường kéo dài sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Lưu ý, không nên để thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu vì dinh dưỡng có thể bị hư hao. Các gia đình chỉ nên mua lượng thực phẩm bảo quản trong tủ một tuần là tốt nhất.

Đối với rau xanh, thời gian bảo quản chỉ nên để 3-4 ngày. Rau xanh để càng lâu trong tủ lạnh sẽ làm mất đi các vitamin và khoáng chất, giảm giá trị dinh dưỡng.