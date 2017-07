Top 5 tựa game kinh điển sống chung với... tuổi thơ của game thủ Việt

Đây đều là những cái tên chẳng còn xa lạ với ký ức tuổi thơ “dữ dội” của nhiều anh em game thủ.

Road Rash

Khái niệm đua xe đường phố đến với game thủ Việt chắc chắn là qua tựa game này. Người chơi được nhập vai một anh chàng “tay mơ”, cố gắng chứng tỏ bản thân qua những cuộc đua gay cấn. Điều thú vị ở Road Rash là việc kết hợp giữa đua xe và hành động. Thay vì chỉ chăm chăm vượt qua đối thủ bằng tốc độ, bạn còn có thể sử dụng những chiêu trò xấu tính hơn để giành chiến thắng. Cảm giác vui thú khi đạp đối phương bay vèo khỏi xe cho đến giờ vẫn ít tựa game nào tái hiện lại được.

Đạp phát cho đỡ ngứa mắt!

Hercules

Một tựa game khác xuất hiện trên 90% các bộ máy PC những năm 2000 là cuộc phiêu lưu của vị thần sức mạnh Hercules. Được ra mắt một tuần sau khi bộ phim hoạt hình cùng tên chính thức khởi chiếu, tựa game này đưa người chơi vào hành trình rèn luyện và chống lại sức mạnh hắc ám của Hades. Mặc dù chỉ mang đồ họa 2D nhưng lối chơi độc đáo lại là thứ “gây nghiện” nhất của tựa game này. Nhiều game thủ 8x, 9x đời đầu từng đắm chìm trong công cuộc thu thập bộ chữ HERCULES để tăng thêm mạng chơi.

Tựa game ra mắt sau phiên bản hoạt hình chỉ một tuần và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người chơi

Beach Head

Nếu nhắc tới các tựa game kinh điển mà không có Beach Head thì quả là rất thiếu sót. Một tựa game bắn súng kinh điển dưới góc nhìn người thứ nhất, đối chọi với số lượng quân địch đông đảo và đa dạng. Thế nhưng, bạn chỉ có thể… ngồi một chỗ và bắn. Lựa chọn giữa các loại súng, người chơi sẽ phải tìm cách tiêu diệt từng đơn vị quân chủng với các điểm yếu khác nhau theo từng cấp độ. Beach Head mang đến rất nhiều màn chơi với độ khó tăng dần, níu giữ game thủ ngồi hàng giờ chỉ để hoàn thành từng thử thách.

Súng khỏe, đạn nhiều, chỉ có… không được di chuyển thôi

Diablo

Nếu nói những tựa game MU Online, VLTK… mang khái niệm game nhập vai đến cho game thủ Việt thì bạn đã nhầm. Tựa game đỉnh cao của dòng game nhập vai ngày trước phải là Diablo. Mặc dù nổi tiếng hơn ở phần 2 với rất nhiều các phiên bản mod khác nhau, thế nhưng ít ai biết rằng phần Diablo đầu tiên cũng đạt được thành công đáng kể, thắng lớn ở nhiều “mặt trận”. Diablo sở hữu khá nhiều lớp nhân vật (class) khác nhau, tùy vào sở thích mà người chơi có thể lựa chọn để chinh chiến với đám quỷ dữ trong các hầm mộ cổ. Biết bao thế hệ game thủ đã từng miệt mài “cày cuốc” trong những khu vực ẩn giấu với mong ước nhặt được bộ đồ “xịn”, “nhiều dòng”… Quả là một tượng đài khó quên!

Game thủ Việt biết đến Diablo 2 nhiều hơn là phiên bản đầu tiên của dòng game này

Heroes of Might and Magic

Nếu Diablo gần như là “khai quốc công thần” cho dòng game nhập vai tại Việt Nam thì Heroes of Might and Magic lại là biểu tượng của thể loại game chiến thuật đánh theo lượt. Đặc biệt, phần 3 của dòng game này (game thủ Việt vẫn quen thuộc với tên gọi Heroes 3) là phiên bản đáng nhớ nhất, đem đến những màn chơi đầy thử thách. Không phải tự nhiên mà có game thủ phải bỏ hàng tuần chỉ để giải mã cuộc giao tranh hóc búa. Nghệ thuật sắp đặt vị trí của đơn vị quân, những lần điều quân khéo léo hoặc nhiều bức tường thành vững chắc là thứ mà game thủ kỳ cựu nào từng trải nghiệm Heroes 3 cũng khó mà quên được.

Siêu phẩm chiến thuật theo lượt ngày trước đã xây dựng được một cộng đồng người chơi khổng lồ

Tìm lại những cảm xúc xưa cũ trong loạt game mobile hiện nay?

Trên đây đều là những tựa game đã gắn bó cùng tuổi thơ của đông đảo game thủ Việt lừa tuổi 8x, 9x đời đầu. Vào thời điểm mà công nghệ máy tính bắt đầu có bước phát triển vượt bậc, những cái tên này đều là các sân chơi thú vị với gameplay độc đáo, thu hút được hàng trăm nghìn game thủ trên toàn thế giới. Không khó để nhận ra, chính vì thành công của các bậc “tiền bối” ngày trước, hiện nay, đã có vô số những nhà phát triển game mobile mong muốn tái hiện được những cảm giác thích thú ngày nào.

Heroes Truyền Kỳ – Tựa game tái hiện Heroes 3 thành công nhất chuẩn bị ra mắt

Điển hình nhất chính là tựa game mang tên Heroes Truyền Kỳ đang được nhiều người chơi quan tâm thời gian gần đây. Đúng với thông điệp “Chuẩn Heroes 3 trên di động”, sản phẩm đóng mác Lilith Games này được khắc họa và bổ sung thêm cho lối chơi của Heroes 3 ngày nào thích ứng hoàn hảo nhất trên thế hệ di động. Giờ đây, giới game thủ có thể chơi Heroes 3 mà không cần phải ngồi lì trên bàn máy tính nữa. Không chỉ vậy, những bổ sung mới mà Heroes Truyền Kỳ sở hữu như so tài xuyên lục địa đang được rất nhiều người chơi tò mò. Thử tưởng tượng xem, Heroes 3 phiên bản “Online” chứ không phải “Multiplayer”, rất đáng mong chờ đấy chứ!

Nhận được vô số giải thưởng trên toàn cầu, Heroes Truyền Kỳ chắc chắn sẽ đem tới trải nghiệm chiến thuật chưa từng có cho game thủ Việt

Tin chắc rằng, ngoài Heroes Truyền Kỳ, dần dần sẽ càng có nhiều các sản phẩm khác cố gắng tái hiện lại những tượng đài năm nào. Câu hỏi là: Liệu chúng có chạm đến thành công như người anh em trước đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

