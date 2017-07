Hãy cân nhắc khi mua giấy thơm được quảng cáo “giúp quần áo thơm như quần áo nước ngoài”, hại không tưởng!

Nhà nào có máy sấy quần áo sẽ bỏ giấy thơm vào máy để sấy cùng, nhà nào không có máy sấy thì sẽ treo trong tủ hay gấp kèm vào quần áo. Thật không may, thơm thì thơm thật nhưng hại cho sức khỏe thì cũng rất hại.

Đã nhiều năm qua, chị em phụ nữ khá yêu thích sản phẩm giấy thơm quần áo. Loại giấy này được các shop bán hàng xách tay quảng cáo rằng sau khi sử dụng, quần áo của bạn sẽ có mùi thơm như quần áo của người nước ngoài, và đặc biệt là giúp quần áo giảm nhăn, giảm tích điện.

Vậy là chị em vô tư mua về sử dụng. Nhà nào có máy sấy quần áo sẽ bỏ giấy vào máy để sấy cùng, nhà nào không có máy sấy thì sẽ treo trong tủ hay gấp kèm vào quần áo. Thật không may, thơm thì thơm thật nhưng hại cho sức khỏe thì cũng rất hại.

Hầu hết các loại giấy thơm đều có chứa những hóa chất độc hại như Benzyl Acetate, Benzyl Alcohol, Choloroform và Linalool, chẳng có chất nào trong số kể trên là tốt cho sức khỏe cả, đặc biệt khi chúng đã phải trải qua nhiệt độ cao trong máy sấy. Những chất độc này sẽ đi thẳng đến hệ thần kinh trung ương và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Hầu hết giấy thơm đều có chứa những hóa chất độc hại như Benzyl Acetate, Benzyl Alcohol, Choloroform và Linalool, chẳng có chất nào trong số kể trên là tốt cho sức khỏe cả, đặc biệt khi chúng đã phải trải qua nhiệt độ cao trong máy sấy. (Ảnh: Internet)

Trong một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Anne Steinemann cùng các cộng sự, họ đã thực hiện cuộc nghiên cứu nhỏ để tìm hiểu về những ảnh hưởng của mùi nước hoa trong các sản phẩm giặt ủi (bao gồm nước xả vải và cả giấy thơm). Kết quả đã phát hiện ra hơn 25 VOC - hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay trong không khí xuất phát từ sản phẩm do con người chế tạo - phát ra từ các lỗ thông hơi của máy sấy với nồng độ acetaldehyde, acetone và ethanol (2 trong số đó được xem là chất gây ung thư). Ngoài ra, còn có 7 chất độc hại khác gây ô nhiễm không khí được phát hiện.

Một số chất độc hại trong giấy thơm như acetaldehyde và benzene không hề an toàn cho sức khỏe, dù cho ở mức thấp nhất. Đặc biệt là benzene, chất độc này liên quan đến thiếu máu, ung thư máu như bạch cầu, cũng như là một chất phá hoại nội tiết tố. Khi động vật mang thai hít phải benzene, chúng sinh con bị nhẹ cân, chậm định hình xương, tổn thương tủy xương. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã khuyến cáo nên thay ngay quần áo nếu đã bị dính hóa chất độc hại này.

Những chất được làm mềm vải, tạo mùi thơm được sử dụng trong nước xả vải, giấy thơm sẽ để lại lượng hóa chất rất lâu trên áo quần của bạn mà bạn không bao giờ giặt sạch được bởi nó có nhiệm vụ là thấm sâu vào từng sợi vải. Người ta gọi đó là độ lưu hương, nghĩa là độ bền, lâu hương thơm lưu trên bề mặt, và nó thay đổi khi tiếp xúc với nhiệt độ, độ ẩm khác nhau, cũng như các yếu tố khác.

Theo Bác sĩ D. J. Hardick - Bác sĩ Chiropractic ở Luân Đôn, Canada - những hóa chất này không chỉ độc hại với con người, mà có hại với cả động vật như chim, chuột, vật nuôi trong nhà. Trong một cuộc nghiên cứu được công bố vào tháng 5/2000 trên The Journal of Toxicology and Environmental Health, những con chuột trong cuộc nghiên cứu đã hít những chất thải ra từ giặt khô, cụ thể là từ giấy thơm, những mùi này đã ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe tổng thể của chúng.

Hãy cân nhắc khi mua những tờ giấy được quảng cáo "giúp quần áo thơm như quần áo nước ngoài" nhé. (Ảnh: Internet)

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất công bố từ những năm 1990, những hóa chất sau trong các sản phẩm làm mềm vải, thơm quần áo như nước xả vải, giấy thơm, hầu hết đều chưa được xác nhận về độ an toàn.

1. Alpha-Terpineol: Hóa chất này liên quan đến rối loạn não và hệ thần kinh, mất kiểm soát cơ bắp, trầm cảm, nhức đầu.

2. Benzyl acetate: Được nghiên cứu có liên quan đến ung thư tuyến tụy.

3. Benzyl alcohol: Kích thích hô hấp trên, gây rối loạn thần kinh trung ương, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, giảm huyết áp.

4. Chloroform: Chất độc thần kinh, gây tê liệt thần kinh, ung thư, thực sự độc hại cho não. Hít phải chất này có thể gây mất ý thức, buồn nôn, nhức đầu, nôn, chóng mặt.

5. Ethanol: Một thành phần trong nước xả vải nằm trong danh mục chất thải nguy hại của EPA, liên quan đến rối loạn hệ thần kinh trung ương.

6. Ethyl Acetate: Gây nhức đầu, năm trong danh sách các chất độc hại của EPA.

7. Linalool: Gây ra mất sự phối hợp cơ, hệ thần kinh, rối loạn não và trầm cảm.

8. Pentane: Gây nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, trầm cảm.

(Nguồn: cbsnews, healthnutnews, drhardick, livingtraditionally)