Resident Evil 4 - Phiên bản hay nhất của dòng game Resident Evil đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết

Và thậm chí một dự án remake Resident Evil 4 của fan cũng... đẹp hơn game gốc do chính tay Capcom phát triển!

Khởi đầu trên hệ máy PlayStation từ năm 1996, dù có những lúc thăng trầm nhưng loạt game Resident Evil luôn đi đầu trong thể loại game hành động kinh dị. Đi theo con đường mà trò chơi nổi tiếng Alone in the Dark khai phá, Resident Evil đã dần vượt qua bậc tiền bối và trở thành người thống lĩnh thể loại game này.

Đầu năm 2005, Capcom tiếp tục cho ra đời Resident Evil 4 với những cải tiến đột phá. Hãng phát triển game đã từ bỏ mô típ xác chết hồi sinh xưa cũ; thay vào đó là những đối thủ có đầu óc hơn, linh hoạt hơn nên hấp dẫn hơn. Cộng thêm những cải tiến trong cách chơi, đồ họa và âm thanh đặc sắc, Resident Evil 4 không chỉ là một trong những đỉnh cao của loạt game này mà còn là game kinh dị tuyệt vời nhất.

Đến tháng 02/2014, Capcom đã cho ra mắt phiên bản Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, phiên bản làm lại với nền đồ họa HD ấn tượng thay cho những hình ảnh của thời kỳ PS2 trước đây, tuy nhiên chúng cũng không nhận được nhiều đánh giá cao vì có vẻ như Capcom đã hơi quá cẩu thả trong việc nâng cấp đồ họa của một trong những phiên bản Resident Evil hay nhất mọi thời đại.

Và thế là, một nhóm game thủ cũng như modder game trên thế giới đã tập hợp lại với nhau để tự mình tạo ra phiên bản HD đích thực của Resident Evil 4. Theo nhóm phát triển tiết lộ, họ không bỏ qua bất kì chi tiết nào dù là nhỏ nhất, từ những công tắc, chiếc ghế, ô gạch với họa tiết mờ nhạt đều được chỉnh sửa lại cho sắc nét. Thậm chí những cánh cửa còn được chụp từ ngoài đời thực và chèn vào trong game dưới dạng texture.

Mới đây nhất, nhóm phát triển đã tung ra bộ screenshot so sánh giữa phiên bản gốc và những hình ảnh mới nhất của dự án Resident Evil 4 HD Project. Quả thật, không chỉ đồ họa của game được nâng cấp mà còn cả phong cách tối tăm, ngột ngạt của những màn chơi vốn có cũng được chính những fan cuồng của tựa game lưu giữ một cách chính xác nhất:

Nếu như hồi tháng 04, nhóm phát triển tự do này đã tung ra những hình ảnh của màn chơi Salazar Castle, còn bây giờ, nhờ vào tiến độ làm việc không ngừng nghỉ của cả nhóm phát triển, toàn bộ ngôi làng ma ám trong game đã được tái tạo lại 100%, vô cùng ấn tượng và đẹp mắt nhưng cũng chẳng kém phần ghê rợn.

Sáu năm trôi qua kể từ thời điểm diễn ra sự kiện Resident Evil 2, tập đoàn Umbrella Company đã hoàn toàn sụp đổ. Sáu năm trước, khi T-Virus lan tràn khắp Raccoon City, chính phủ Mỹ đã phá hủy toàn bộ khu vực và chấm dứt mọi mối liên hệ với Umbrella. Không lâu sau đó, giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống và công ty rút lui vào bóng tối. Trong khoảng thời gian đó, nhân vật Leon S. Kennedy bắt đầu làm việc với chính phủ và đã trở thành một mật vụ cao cấp. Resident Evil 4 bắt đầu với việc Leon được yêu cầu tham gia vào một điệp vụ tối mật nhằm tìm và giải cứu cho con gái của tổng thống bị bắt cóc tại châu Âu...

Không rào đón dông dài, Resident Evil 4 nhanh chóng đưa bạn vào cuộc chơi với một nhịp điệu rất nhanh. Ở ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào ngôi nhà đầu tiên trong làng, Leon bị tấn công không phải bởi một con zombie vô hồn như các phiên bản trước mà bởi một dân làng phớt lờ mọi cảnh báo lẫn khẩu súng của Leon. Tiếp sau đó, Leon tiếp tục bị dân làng truy sát. Những đối thủ trong game thông minh hơn zombie của quá khứ, do đó hay hơn hết là bạn hãy ra tay trước.