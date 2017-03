Bất chấp mưa gió, offline Hải Tặc Bóng Đêm vẫn rất... đông và hung hãn

Kể từ ngày ra mắt, Hải Tặc Bóng Đêm (Tân Thế Giới – ASL Bộ Ba Tái Hợp) đã nhanh chóng thu hút được đông đảo game thủ yêu thích và trải nghiệm. Đó cũng là quãng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ BQT Hải Tặc Bóng Đêm nhằm đem lại sân chơi bổ ích và thú vị nhất cho người chơi. Để có được điều này, không thể không kể đến sự nhiệt huyết, lòng đam mê và niềm yêu thích lớn lao đối với bộ manga One Piece nổi tiếng.

Không chỉ kết nối người chơi bằng những hoạt động, event lý thú, Hải Tặc Bóng Đêm còn là tựa game rất biết chiều lòng fan khi liên tục tổ chức những buổi offline giao lưu đầy sôi nổi. Bằng chứng là mới đây, BQT Hải Tặc Bóng Đêm đã tổ chức offline ở cả hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tạo ra những phút giây ấm cúng, gần gũi và rất vui vẻ.

Niềm đam mê kết nối đông đảo người chơi

Có thể nói, xây dựng một tựa game lấy đề tài One Piece đã không còn là điều mới lạ, thế nhưng, EWings Studio đã rất khéo léo khi đem đến một One Piece “dị bản” qua cách nhìn mới lạ. Việc sáng tạo trong cách khai thác đã giúp Hải Tặc Bóng Đêm sở hữu lượng fan đông đảo và ngày càng tăng tiến.

Ai mà chẳng một lần mong muốn được hóa thân thành những nhân vật trong bộ truyện manga mà mình yêu thích? Thêm vào đó, Hải Tặc Bóng Đêm còn luôn cố gắng tự đổi mới, trở thành nơi cho người chơi tâm sự, chia sẻ và thỏa sức thể hiện sự yêu thích của mình với One Piece.

Nhờ vậy, tựa game này không chỉ hấp dẫn đối với lứa game thủ trẻ tuổi mà còn là “món ăn” không thể bỏ lỡ với những game thủ lớn tuổi. Miễn là bạn yêu thích anh chàng Mũ Rơm Luffy cùng đồng bọn thì chắc chắn Hải Tặc Bóng Đêm là tựa game mà bạn chắc chắn phải thử qua.

Tiếp tục xây dựng và những đổi mới tích cực trong tương lai

Theo “Ủn” – cô nàng Admin rất được yêu quý trong cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm: “Đội ngũ phát triển game, quản trị game hoặc ngay cả dàn admin đều là những người có chung niềm đam mê với One Piece. Bọn mình luôn hướng tới một sân chơi cho tất cả mọi người yêu thích manga và đặc biệt là cuộc phiêu lưu trên Đại Hải Trình”.

“Để làm được điều này, bọn mình rất cần những phản hồi, đóng góp của các bạn để dần hoàn thiện và bổ sung những tinh chỉnh mới lạ, đặc sắc hơn. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Hải Tặc Bóng Đêm, cho tới tận sau cả khi tìm thấy kho báu One Piece nữa! (cười)” – cô nàng chia sẻ.

Quả thật, nhờ việc là tựa game mobile do người Việt thiết kế, Hải Tặc Bóng Đêm có một ưu thế rất lớn: Sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu người chơi và liên tục đưa ra những bản cập nhật “hay ho” hơn nữa. Đây là điểm cộng mà các tựa game nhập từ nước ngoài khó mà có được.

One Piece “dị bản” do người Việt sản xuất

Cho đến nay, Hải Tặc Bóng Đêm vẫn tiếp tục chứng minh được sự lôi cuốn của mình giữa làng game mobile và trong lòng game thủ Việt. Đây là thành công không thể phủ nhận từ sản phẩm “Made in Việt Nam” này.

Chỉ một tháng nữa thôi, tựa game sẽ chính thức tròn 1 tuổi, không biết sẽ có những thay đổi, update đặc sắc nào trong thời gian sắp tới đây? Liệu BQT Hải Tặc Bóng Đêm sẽ mang tới những bất ngờ hoành tráng nào trong buổi sinh nhật? Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé!

Có thể bạn chưa biết, Hải Tặc Bóng Đêm là tựa game One Piece "dị bản" đầu tiên do 100% người Việt (EWings Studio) tham gia phát triển. Không giống với bất kì tựa game One Piece nào khác trên thị trường, Hải Tặc Bóng Đêm đem đến cái nhìn mới lạ và độc đáo hơn cả về Luffy Mũ Rơm và đồng đội. Giữa một “rừng” các game mobile khác, Hải Tặc Bóng Đêm vẫn tự hào khi sở hữu một cộng đồng và lượng người chơi đông đảo. Đây xứng đáng là sân chơi mà bất kỳ fan manga nào cũng không thể bỏ lỡ.

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacbongdem.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/haitacbongdem.vn/