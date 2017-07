Mưa lũ ở Tây Bắc khiến 2 người chết, 35 hộ dân bị cô lập

Mưa liên tục nhiều ngày khiến hai người ở Lai Châu tử vong do lũ cuốn, 35 hộ dân ở Lào Cai bị cô lập.

Chiều 5/7, ông Vũ Văn Luật - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Lai Châu cho biết, mưa liên tục gần một tuần qua ở địa phương khiến nhiều nhà cửa bị ngập, giao thông tê liệt. Lượng mưa đo được trong ba ngày tại huyện Nậm Giàng là 205 mm, Sìn Hồ 202 mm, Bình Lư 194 mm... Hiện mưa đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút.

"Hai người chết, một người mất tích vì mưa lũ", ông Luật thông tin. Trong đó, huyện Than Uyên có một người chết, một người mất tích. Nạn nhân là ông Tòng Văn Bòng (53 tuổi, xã Mường Than) tử vong do bị nước lũ cuốn vào cống đêm 4/7. Tại xã Mường Kim, bà Tòng Thị Dơm (44 tuổi) đi bắt cá dưới suối bị nước cuốn. Lực lượng chức năng chưa tìm thấy thi thể bà Dơm. Ở xã Nậm Hăn (huyện Sìn Hồ), bé Lò Thị Linh 2 tuổi bị lũ cuốn trôi tử vong.

Các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường đều có nhà cửa bị hư hỏng do nước lũ cuốn, đất sạt lở…, nhà chức trách phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Tại Sìn Hồ, nước lũ dâng, thủy điện Nậm Na 2, 3 xả lũ gây ngập tuyến cáp treo ống công trình nước sinh hoạt trung tâm xã Pa Tần.

Tại huyện Nậm Nhùn, nước lũ cuốn trôi cầu bắc qua suối thuộc xã Nậm Chà; tỉnh lộ 127 có nhiều điểm sạt lở.

Mưa lũ đã cô lập nhiều tuyến đường ở Bát Xát, Lào Cai sáng 5/7. Ảnh: Báo Lào Cai

Nhiều hộ dân liều mình băng qua nước lũ

Trận mưa lớn kéo dài kèm theo việc xả lũ của thủy điện cũng khiến đường vào thôn Sùng Hoảng mới tái định cư, thuộc xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) bị cuốn trôi. 35 hộ dân tại đây bị cô lập.

Anh Chảo Láo Khờ – Trưởng thôn Sùng Hoảng cho biết, trước đó lũ cuốn trôi cầu tạm duy nhất nên 35 hộ dân tại đây không có cách nào khác qua được suối, họ đành chấp nhận lội qua để có thể đi làm và mua các vật dụng cần thiết cho gia đình hàng ngày, dù biết là nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã Phìn Ngan, dự kiến cây cầu dẫn vào thôn Sùng Hoảng mới sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017. Tuy nhiên, mốc thời gian này không thực hiện được vì thời tiết bất lợi và đường vận chuyển vật liệu vào đã bị cuốn trôi.

Phòng Nông nghiệp huyện Bát Xát cũng cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 4, rạng sáng ngày 5/7 ở Bát Xát, Lào Cai đã tạo ra dòng chảy lớn tại các suối gây ách tắc giao thông. Tại tuyến tỉnh lộ 158, đoạn qua địa phận thôn Làng Mới và thôn Cửa Cải (xã Mường Vi), nước tại ngầm tràn lên cao khiến phương tiện giao thông không thể đi qua.

Riêng thôn Làng Mới có một điểm bị khối lượng đất, đá lớn sạt lở lấp nền đường, gây tắc nghẽn giao thông.

Hoàng Phương - Thanh Tuấn - Phương Sơn