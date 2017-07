Chuyện tình “cặp đôi đũa lệch” nàng 100kg và chàng "soái ca"

Nguyễn Thuỵ Ngọc Hân và Nguyễn Văn Tài đang là cặp đôi được nhiều người yêu thích, đặc biệt họ còn được cộng đồng mạng đặt cho cái tên dễ thương “cặp đôi đũa lệch”.

Nguyễn Thụy Ngọc Hân và Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Thụy Ngọc Hân và Nguyễn Văn Tài quen nhau trên Facebook rồi quyết định gặp mặt nhau sau 1 tháng trò chuyện.

Tính đến nay cả hai đã yêu nhau được 2 năm nhưng Hân vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt. Hân kể: “Hôm đó, Tài mua trà sữa cho em uống rồi đem qua tận nhà, em thì bận bộ đồ ở nhà, dép lào xộc xệch, ấy thế mà lúc về Tài khen em dễ thương này nọ”.

Tuy ít hơn Hân 1 tuổi nhưng Tài khá chững chạc và gương mặt có phần “già hơn” so với tuổi thật. Tài cũng là một chàng trai khá tâm lý, vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe nên Tài khuyên Hân ăn uống điều độ không để tăng cân.

Sở hữu gương mặt mũm mĩm, đáng yêu nhưng Hân thừa nhận bản thân nhiều khi cũng cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình. Hân hiện tại sở hữu cân nặng 100kg còn người yêu của Hân là 75kg.

“Nhiều khi ra đường bị người ta dòm ngó em cũng ngại lắm chứ, lại thêm tạng mấy người mập có cơn thèm ăn dữ dội không ngăn cản được. Nhiều lúc em cũng bị áp lực mà do nhiều người mến em nên em đi học cũng ít khi bị bạn bè trêu chọc”, Hân tâm sự. Nữ sinh lớp 12 cho biết bản thân mũm mĩm bẩm sinh do gen chứ không phải vì ăn uống không kiểm soát, đây cũng là lý do khiến Tài mến Hân.

Hai năm quen nhau, vì còn đang đi học nên thời gian đầu cả hai lén bố mẹ làm quen. Cái cớ để gặp nhau là trao đổi việc học tập của Tài với mẹ Tài. Dần dần mẹ Tài và gia đình cũng quý Hân nên cả hai quyết định quen công khai, về phía mẹ Hân cũng đã biết chuyện.

Mới đây, những hình ảnh về cặp đôi được đăng tải trên mạng đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ và gọi đây là “cặp đôi đũa lệch”, “cặp đôi nàng béo chàng gầy”,...

Thêm một số hình ảnh về cặp đôi Hân và Tài: