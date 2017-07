Quảng Bình: Những suất cơm từ thiện ấm tình người

Trước câu hỏi mức độ an toàn thực phẩm tại TPHCM đang ở mức độ nào, Giám đốc Sở Y tế TP cho biết: “Nói an toàn thực phẩm ở mức độ nào thì chưa an toàn. Nếu tính quy mô toàn địa bàn TP thì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên 50%”.