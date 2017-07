8 chặng đường tình của Song Hye Kyo trên màn ảnh

Cuối cùng, người hâm mộ đã có thể chúc phúc cho Song Hye Kyo sau nhiều thăng trầm trong đời sống tình cảm, khi mới đây công ty đại diện của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã tuyên bố cặp đôi “Hậu duệ mặt trời” sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10 này, sau một thời gian đôi bên nhất mực phủ nhận chuyện hẹn hò.

Khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đóng cặp trong loạt phim truyền hình ăn khách “Hậu duệ mặt trời”, những người yêu mến bộ phim đã cảm thấy cặp đôi đóng quá ăn ý, quá đẹp đôi, thậm chí trên mạng đã có lượng fan trung thành kêu gọi hai người hãy đến với nhau để kết đẹp từ trong phim bước ra ngoài đời thực.



Giờ đây, các fan “Hậu duệ mặt trời” đã có thể toại nguyện khi kết đẹp còn rực rỡ hơn những gì họ có thể hình dung. Nói về Song Hye Kyo, cô là một nữ diễn viên có duyên với nhiều bạn diễn nam, dù vậy, những cuộc tình (đa phần không được người trong cuộc công nhận) vẫn cứ trôi qua mà mãi nữ diễn viên không tìm được một bến đỗ chung cuộc cho mình.

Đã từng có lúc Song Hye Kyo “cực đoan” tuyên bố: “Tôi quá bận để có thời gian mà buồn”, khi cô phải đứng trước câu hỏi của phóng viên rằng cảm thấy thế nào khi vẫn đi về lẻ bóng ở tuổi ngoài 30 sau khi đã trải qua khá nhiều cuộc tình.

Sau tất cả, “Hậu duệ mặt trời” đã đem lại cho người đẹp tuổi 35 những dấu mốc rực rỡ khi một lần nữa sự nghiệp của cô vốn đã thành công nay lại được hâm nóng trở lại như thuở đầu mới gây sốt với “Trái tim mùa thu”; thêm nữa, giờ đây, Song Hye Kyo đã có được chú rể của mình, chính là bạn diễn - nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc hiện nay - Song Joong Ki (31 tuổi).

Với cuộc tình đơm hoa kết trái từ trên màn ảnh tới ngoài đời thực này, hãy cùng điểm lại những cuộc tình của Song Hye Kyo trên màn ảnh:

“Trái tim mùa thu” (2000): Bộ phim đã khiến nhan sắc và tài diễn xuất của Song Hye Kyo gây choáng ngợp đối với người xem truyền hình Châu Á. Sau bộ phim này, đồng loạt ba gương mặt diễn viên chính của phim, gồm Song Hye Kyo, Song Seung Heon và Won Bin trở thành những cái tên gây sốt với người yêu phim Hàn tại Châu Á.

“Trái tim mùa thu” là loạt phim in dấu trong ký ức của một thế hệ người xem truyền hình bởi chuyện phim đẹp, kể về cuộc tình của hai người đã từng một thời tưởng mình là anh em ruột. Loạt phim là một thử nghiệm thành công rực rỡ của phim truyền hình Hàn Quốc để từ đó tạo ra cơn sốt kéo dài đối với phim Hàn tại nhiều nước Châu Á.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Song Hye Kyo từng khiến nhiều bạn diễn nam “liêu xiêu”. Dù không có thông tin nào lộ ra rằng Song Hye Kyo và Song Seung Heon từng có thời gian hẹn hò, nhưng đã có giai đoạn, Song Seung Heon không ngại ngần bày tỏ rằng hình mẫu bạn gái của anh chính là người bạn diễn xinh đẹp, nữ tính trong “Trái tim mùa thu”.

“Người quản lý khách sạn” (2001): Song Hye Kyo vào vai con gái của một ông chủ khách sạn đem lòng yêu người quản lý. Trong phim, cô đóng cặp với bạn diễn Kim Seung Woo. Dù đây không phải vai diễn chính nhưng Song Hye Kyo đã có dịp diễn xuất bên cạnh đàn anh Bae Yong Joon và tạo thêm một dấu ấn tích cực cho sự nghiệp diễn viên truyền hình.

“Thiên thần hộ mệnh” (2001): Vào vai một cô gái trẻ mồ côi chịu trách nhiệm nuôi lớn cô con gái nhỏ cho người bạn thân vừa qua đời, nhân vật Da-so đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống. Là một người mẹ trẻ đơn thân, Da-so gần như mất tất cả cơ hội hẹn hò cho tới khi gặp gỡ anh chàng Tae-woong (nam diễn viên Kim Min Jong).

Sau khi bước ra từ bộ phim, nam diễn viên Kim Min Jong đã thể hiện tình yêu dành cho Song Hye Kyo khi anh chia sẻ rằng cô đã sưởi ấm trái tim anh trở lại sau những đổ vỡ từng có trong tình yêu.

Qua những lần bày tỏ của Kim Min Jong trước báo chí, có thể hiểu tình cảm của anh có được cô hồi đáp lại, dù vậy, phía Song Hye Kyo vẫn luôn im lặng và cuối cùng cuộc tình đã âm thầm kết thúc. Trong thời gian được cho là hai bên có qua lại, Kim Min Jong cũng chia sẻ rằng cuộc tình của họ không nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

“Một cho tất cả” (2003): Diễn xuất bên cạnh tài tử Lee Byung Hun, Song Hye Kyo tiếp tục có được một vai diễn gây ấn tượng mạnh. Chuyện phim kể về một người đàn ông sống trong thế giới của mafia và sòng bạc, từng phải vào tù vì người con gái mình yêu. Anh quyết định đánh cược với số phận để đổi đời và giành lại tình yêu đã có.

Bộ phim từng rất thành công tại Hàn Quốc và giúp mở ra cuộc tình đình đám giữa hai diễn viên chính tài sắc. Sau nhiều lần dính tin đồn hò hẹn với bạn diễn, phải tới Lee Byung Hun, Song Hye Kyo mới chịu công nhận rằng mình đã vướng phải lưới tình. Hai người ở bên nhau một năm rồi chia tay, lấy lý do là bởi có nhiều bất đồng trong cuộc sống.

“Ngôi nhà hạnh phúc” (2004): Song Hye Kyo là gương mặt nổi bật của “làn sóng Hàn”. Khi ở khởi đầu của làn sóng, cô có “Trái tim mùa thu” và ở làn sóng kế tiếp hâm nóng lại “làn sóng Hàn”, cô có “Ngôi nhà hạnh phúc”.

Nếu “Trái tim mùa thu” là thử nghiệm cho thể loại phim Hàn tình cảm đượm buồn, khiến người xem day dứt, thổn thức, thì “Ngôi nhà hạnh phúc” là thử nghiệm của phim Hàn tình cảm hài, người xem vừa bị đốn tim bởi những tình huống ngọt lịm, vừa được giải trí với những tình huống hài đan xen.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai cô nàng biên kịch Ji-eun bị “mất nhà” vào tay anh chàng ca sĩ Young-jae (Rain) khiến hai người rơi vào tình cảnh chung nhà rất bi hài. Sau bộ phim gây sốt tại nhiều nước Châu Á, người xem đã có giai đoạn “thấp thỏm” chứng kiến những hành động rất đỗi quan tâm mà Rain dành cho bạn diễn Song Hye Kyo ngoài đời thực.

“Thế giới họ đang sống” (2008): Bộ phim do Hyun Bin và Song Hye-kyo diễn xuất chính. Phim xoay quanh cuộc sống và công việc của những người làm trong ngành truyền hình, đưa lại cái nhìn chân thực về hoạt động làm phim ở Hàn Quốc thông qua cuộc sống và tình yêu của một cặp đôi đạo diễn truyền hình.

Sau bạn diễn Lee Byung Hun, thì Hyun Bin chính là bạn diễn thứ hai được Song Hye Kyo chính thức công khai chuyện hò hẹn. Dù vậy, mối tình của cặp đôi cũng chỉ kéo dài hai năm rồi đi tới kết thúc.

“Gió đông năm ấy” (2013): Bộ phim tình cảm lãng mạn với sự tham gia diễn xuất của Jo In Sung và Song Hye Kyo. Đây là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ của người đẹp. Chuyện phim kể về một tay cờ bạc giả vờ là người anh trai bị thất lạc của cô gái khiếm thị giàu có, nhưng rồi một tình yêu chân thật đã nảy sinh.



“Hậu duệ mặt trời” (2016): Loạt phim là thành công mới nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Phim kể về mối tình đẹp giữa anh quân nhân Yoo Si-jin (Song Joong-ki) và nữ bác sĩ Kang Mo-yeon (Song Hye Kyo).

Phim đã gây sốt tại nhiều nước Châu Á, đưa lại một kết cục đẹp từ trong phim ra tới ngoài đời thực, khi giờ đây, hạnh phúc đã không chỉ mỉm cười với hai nhân vật chính, mà hai diễn viên chính cũng sẽ về chung một nhà ở thời điểm một năm sau khi phim lên sóng.

