Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc xây dựng mới ở Hoàng Sa

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chưa rõ Trung Quốc có xây dựng cảng trái phép ở Hoàng Sa, đề nghị các bên liên quan hành xử có trách nhiệm.

Hình ảnh đá Bắc từ vệ tinh. Ảnh: Planetlabs

"Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này", bà Nguyễn Phương Trà, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc có thể đang chuẩn bị xây cảng trái phép ở Hoàng Sa của Việt Nam.

Hình ảnh chụp đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa, hôm 6/3 được công ty vệ tinh tư nhân Planet Labs cung cấp, cho thấy hoạt động gần đây trên đảo như phát quang đất. Hoạt động ban đầu năm ngoái bị tàn phá do bão.

Đá Bắc là một phần vòng cung đá san hô được dự đoán tạo thành lớp bảo vệ cho Phú Lâm, nơi có các cơ sở dân sự và một trạm thính sát. Các chuyên gia tin rằng cảng mà Trung Quốc bị nghi xây dựng nhằm hỗ trợ việc lắp đặt thiết bị quân sự phi pháp trên đảo.

Bà Trà cho biết Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động xây dựng, cải tạo tại các cấu trúc thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là phi pháp.

"Việt Nam đề nghị các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”, bà Trà nói.

Khánh Lynh