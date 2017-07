Kẻ giết người xin được phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con bị hại

Mặc dù từ chối mức bồi thường mà đại diện bị hại yêu cầu nhưng Nguyễn Thanh Ngọc mong gia đình bị hại rộng lòng tha thứ. Nếu có thể, cho phép vợ Ngọc qua lại phụng dưỡng bố mẹ cũng như chăm sóc hai con nhỏ của anh Dần.

Bênh cháu, chú bắn chết người

Sáng ngày 5/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1975, trú xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An).

Tối ngày 8/2/2017, giữa Nguyễn Trung Thắng (cháu của Ngọc) và Nguyễn Đình Dần có nảy sinh xích mích. Dần tát Thắng 3 cái.

Nguyễn Thanh Ngọc tại phiên tòa

Khi biết cháu mình bị đánh, Nguyễn Thanh Ngọc xin số điện thoại anh Dần rồi gọi cho anh này. Lúc này, Dần đang cùng một nhóm người, trong đó có Long - người quen của Ngọc sang quán cà phê của Ngọc để giảng hòa.

Đến cổng, gặp Ngọc, trong khi Long thông cảm, đề nghị hai bên vào nói chuyện thì Dần cầm dao bước xuống từ ô tô, chửi bậy đồng thời đe dọa “giết chết”. Hai bên to tiếng với nhau, Ngọc chạy vào buồng ngủ, lấy khẩu súng giấu dưới gầm giường.

Thấy Ngọc cầm súng đi ra, anh Long can ngăn nhưng không được. Ngọc cầm súng trước của quán, chĩa về hướng Dần tuyên bố “đứa nào chém nữa tao bắn”.

Thấy anh Dần cầm dao đưa lên, Ngọc siết cò, bắn trúng người Dần khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Ngọc cầm hung khí lên cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa, Ngọc cho biết, chỉ mang súng ra dọa nhưng thấy anh Dần cầm dao đưa lên, trong lúc hoảng sợ, không làm chủ được hành động nên “vô tình” siết cò khiến súng nổ. Người đàn ông cầm súng chĩa vào người khác rồi siết cò nhưng lại run rẩy trước vành móng ngựa, hai bàn tay xoắn chặt với nhau.

Gia đình anh Dần tham gia phiên tòa

Đại diện hợp pháp cho người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia đình 1 tỷ đồng. Lý do mà bố, mẹ và vợ bị hại Dần đưa ra là bình thường, nạn nhân kiếm được rất nhiều tiền. Do vậy, khi anh Dần mất đi, gia đình mất chỗ dựa về tình cảm và kinh tế, trong khi bố mẹ anh này đã già yếu, hai con còn nhỏ. Phía bị hại cũng yêu cầu xem xét hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng của Nguyễn Thanh Ngọc.

Nguyễn Thanh Ngọc thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên, bị cáo cũng xin HĐXX xem xét bởi với hoàn cảnh hiện tại, số tiền mà gia đình anh Dần yêu cầu là quá lớn, bị cáo không thể đáp ứng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Ngọc đã bồi thường cho gia đình anh Dần 50 triệu đồng.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An thì khẩu súng mà Nguyễn Thanh Ngọc sử dụng không phải súng quân dụng, không thuộc tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Do vậy, Viện KSND tỉnh Nghệ An không truy tố Nguyễn Thanh Ngọc tội danh này.

Khi được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Thanh Ngọc mong gia đình bị hại rộng lòng tha thứ. Nếu có thể, cho phép vợ Ngọc qua lại phụng dưỡng bố mẹ cũng như chăm sóc hai con nhỏ của anh Dần.

Chủ tọa phiên tòa nhận định, trong vụ án này, bị hại cũng có 1 phần lỗi. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Ngọc 9 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 122 triệu đồng.

Tòa cũng buộc bị cáo phải có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 300 nghìn đồng/người cho bố mẹ anh Dần, cấp dưỡng mỗi tháng 800 nghìn đồng/người đối với 2 con anh Dần cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

Hoàng Lam