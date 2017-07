Bị phạt vì giả công an lấy “oai” với bạn bè

Do muốn lấy oai với bạn bè, nhóm thanh niên gồm: Long, Khải (cùng 17 tuổi), Hòa (23 tuổi) và Nguyệt (21 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) mặc trang phục công an nhân dân (CAND) chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.

Ngày 5/7, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với 4 thanh thiếu nhiên trên vì có hành vi sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu CAND.

Công an huyện tân Châu tống đạt quyết định xử phạt hành chính các thanh thiếu niên vi phạm

Cơ quan công an cho hay, khoảng 17h ngày 18/5, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện Tân Châu phát hiện Khải, Long, Hòa có biểu hiện gây rối trật tự công cộng nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện trên người họ cất giấu công cụ hỗ trợ trái quy định nên mời về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, Khải, Long, Hòa cho biết vào tháng 2/2017, Long đặt mua số quân trang gồm: đồ sỹ quan cảnh sát, cầu vai, thắt lưng… trên mạng xã hội qua nick “ bán đồ Công an” với giá 1.700.000 đồng. Riêng lá chắn và 7 bộ đàm là do Long lấy trộm của công ty bảo vệ.

Khi có công cụ hỗ trợ và trang phục CAND, Long rủ Khải, Hòa và Nguyệt cùng mặc quân phục chụp hình đăng mạng xã hội để lấy oai với bạn bè.

Hiện Công an huyện Tân Châu đã tịch thu, tiêu hủy những vật chứng liên quan.

Sơn Nhung