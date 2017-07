Thu giữ băng rôn mang nội dung trái phép của doanh nghiệp Trung Quốc tại Huế

Trưa 5/7, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) lập biên bản và thu giữ băng rôn có nội dung trái phép chào đón đoàn khách Trung Quốc qua cảng này.

Theo đó, vào khoảng 7h45 sáng 4/7, tàu du lịch Voyager of the seas (quốc tịch Bahamas) chở 3.577 khách và 1.152 thủy thủ cập Cảng Chân Mây, do đơn vị lữ hành Saigontourist tổ chức.

Lúc này, một nhóm khoảng 10 người thuộc Công ty Yandi đi trên xe buýt của Saigontourist từ TP Hồ Chí Minh ra Huế tới cảng Chân Mây.

Nhóm người này đã giăng một băng rôn viết bằng 2 ngôn ngữ Trung Quốc và Việt Nam với nội dung “Công ty Yandi Việt Nam chào mừng gia đình Yandi đến với Đại Nam Hải”.

Trong lúc nhóm người của Công ty Yandi trên chờ đón khách Trung Quốc trên tàu du lịch xuống cảng, nhân viên của Cảng Chân Mây đã phát hiện kịp thời, yêu cầu nhóm người trên hạ băng rôn xuống và tạm giữ chiếc băng rôn mang nội dung trái phép, đồng thời thông báo với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây vào cảng để cùng xử lý.

Qua làm việc, những người giăng băng rôn trên cho biết Yandi là một doanh nghiệp ở Trung Quốc có chi nhánh tại Việt Nam. Đoàn khách người Trung Quốc trên tàu du lịch đến Việt Nam du lịch được chi nhánh Công ty Yandi tại Việt Nam làm băng rôn để chào đón.

Cơ quan chức năng đã lập 2 biên bản, một biên bản về Công ty Yandi đã trái phép vào Cảng Chân Mây khi chưa có sự đồng thuận của Công ty CP Cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây, và một biên bản về băng rôn mang nội dung trái phép; đồng thời thu giữ băng rôn trên.

Tàu du lịch Voyager of the seas chở khách đến Cảng Chân Mây vào sáng 4/7 (ảnh: Công ty CP Cảng Chân Mây cung cấp)

Hiện chiếc tàu du lịch Voyager of the seas đã rời cảng Chân Mây. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Chân Mây, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc có nhóm người đón khách vào giăng băng rôn chữ Trung Quốc – Việt Nam có nội dung trái phép như trên.

Đại Dương