Nhật Bản vừa sáng chế ra loại kính thực tế ảo cho phép bạn ngửi được cả mùi máu trong game

Ví dụ bạn chơi game kinh dị thực tế ảo, càng tới gần một cái xác, đương nhiên mùi sẽ rõ ràng và gắt hơn so với việc đứng từ xa

Giờ đây bên cạnh những công nghệ đồ họa mới, thực tế ảo, dù không hot bằng, nhưng vẫn là một xu hướng cực kỳ ăn khách tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại Nhật Bản. Hẳn các bạn còn nhớ chuyện Sony lời to nhờ chiếc kính thực tế ảo dành cho PS4 mang tên PSVR rồi chứ? Rõ ràng với một thị trường đầy tiềm năng và có phần kỳ dị như Nhật Bản, những công nghệ mới, và kỳ dị không kém luôn luôn có đất sống và được quan tâm đặc biệt.

Vaqso là một ví dụ. Thực tế thì thương hiệu này không làm kính thực tế ảo để cạnh tranh với HTC Vive, Oculus Rift hay PS VR, mà đơn giản hơn, họ tạo ra một thiết bị nho nhỏ xinh xinh để hoàn thiện chính những sản phẩm đã có sẵn.

Trong bức hình trên đây các bạn có thể thấy một thiết bị nho nhỏ được gắn vào phía dưới chiếc kính Oculus Rift, và có tác dụng... bơm các hóa chất tạo mùi vào khu vực gần mũi của người chơi. Với kích thước chỉ bằng một thỏi kẹo cao su, Vaqso VR có khả năng chứa 3 mùi khác nhau và cả hệ thống quạt tản để làm tăng hay hạ thấp độ nồng của mùi phụ thuộc vào môi trường trong game. Ví dụ bạn chơi game kinh dị, càng tới gần một cái xác, đương nhiên mùi sẽ rõ ràng và gắt hơn so với việc đứng từ xa.

Startup Nhật Bản này đã được đầu tư 600 nghìn USD chỉ trong tuần này thông qua công ty đầu tư mạo hiểm Weru Investment để tiếp tục phát triển sản phẩm, và hiện tại sản phẩm cực độc này đã hỗ trợ cả ba mẫu kính thức tế ảo được nhiều người sử dụng nhất, Oculus Rift, HTC Vive và PlayStation VR. Không chỉ game mà Vaqso cũng hy vọng sản phẩm của họ không chỉ bó hẹp trong quy mô game mà còn cả quảng bá sản phẩm thông qua thực tế ảo.

Sử dụng một bộ mã lệnh được chính Vaqso viết ra, các lập trình viên sẽ cài đặt được những dòng lệnh vào game cũng như chương trình của họ để "ra lệnh" cho thiết bị nhỏ xinh này tạo ra các mùi thông qua phản ứng hóa học khác nhau.

Thực tế thì, lịch sử của những thiết bị tạo mùi, qua đó tạo ra không gian ấn tượng nhất đã chẳng còn là điều gì xa lạ. Hồi thập niên 50 của thế kỷ XX, Hans Laube đã tạo ra một kỹ thuật có tên Smell-O-Vision, sử dụng mùi trong các rạp phim để tạo ra không gian trong các cảnh hành động. Tiếc cho Laube, công nghệ thời ấy cũng như khán giả cũng chưa thực sự quan tâm tới mùi trong thế giới điện ảnh sẽ khiến trải nghiệm vui nhộn hơn tới mức nào.

Đối với thế giới thực tế ảo, Vaqso cũng không phải hãng đầu tiên phát triển những thiết bị dành riêng cho việc tái tạo mùi. Trước đó, Ubisoft đã giới thiệu Nosulus Rift, thiết bị tạo mùi cực kỳ độc đáo chỉ dành cho tựa game siêu bựa South Park: The Fractured But Whole.