Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Liên quan đến vụ tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong, chiều nay, bác sĩ Hoàng Công Lương đã được tại ngoại, trở về nhà.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, chiều nay luật sư của BS Hoàng Công Lương đã đến làm việc với cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình, kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Cơ quan điều tra đã chấp nhận kiến nghị, đồng ý để BS Lương được tại ngoại.

BS Hoàng Công Lương

Liên quan đến vụ tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong, vào ngày 22/6 vừa qua, BS Hoàng Công Lương (31 tuổi, khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố do vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ khác theo điều 242, Bộ luật Hình sự.

Với vai trò là bác sĩ trực, BS Lương đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định về khám chữa bệnh. Mặc dù chưa nhận được bàn giao việc sửa chữa bằng văn bản nhưng vẫn cho bệnh nhân chạy thận.

Sau vụ việc, Bộ Y tế và Hội Hồi sức - cấp cứu và chống độc VN cũng đã có kiến nghị gửi cơ quan công an, xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn với BS Lương.

Bộ Y tế cho rằng, lỗi của BS Lương không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người mà chỉ vi phạm quy tắc hành chính, thủ tục hành chính.

Việc kiểm soát chất lượng nước do đơn vị ký kết và cán bộ phòng vật tư nghiệm thu. BS không có chuyên môn kỹ thuật và cũng không được phân công làm công việc này.

Theo Bộ Y tế, BS Lương là người có năng lực chuyên môn, phạm tội mang tính chất vô ý liên quan đến quy tắc hành chính, địa chỉ rõ ràng, nếu không có biểu hiện chạy trốn, vi phạm tiếp hay cản trở cơ quan điều tra thì kiến nghị cơ quan công an xem xét cho tại ngoại.

Cùng bị khởi tố với BS Lương còn 2 bị can khác gồm: Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo điều 99 bộ luật Hình sự.

Trần Văn Sơn (27 tuổi, cán bộ Phòng Vật tư - trang thiết bị y tế, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/5, có 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, sau đó đã có 8 bệnh nhân tử vong, 10 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã trực tiếp chỉ đạo vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra vụ án.

Thúy Hạnh