Dystopia: The Crimson War - Game hành động chặt chém đã tay mang dáng dấp Diablo

Dystopia: The Crimson War là game hành động combo đã tay trên điện thoại lấy bối cảnh hậu tận thế mang dáng dấp Diablo vừa được Blackbeard phát hành tại Hàn Quốc.

Sau khi phát hành thử nghiệm thành công tại một số nước phương Tây vào tháng 12 năm ngoái, mới đây Blackbeard đã công bố game mobile thể loại hành động nhập vai Dystopia: The Crimson War đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc ngày hôm nay và phiên bản quốc tế sẽ sớm được ra mắt.

Được phát triển bởi các nhà thiết kế trước đây của Call of Duty và Blade & Soul, Dystopia: The Crimson War đã thu hút được rất nhiều sự chú ý ngay từ những ngày đầu của quá trình phát triển. Với tên tuổi của hai “đàn anh” đi trước, không khó hiểu khi Dystopica” The Crimson War chịu khá nhiều áp lực, nhất là khi thể loại game nhập vai hành động hiện tại đã có khá nhiều đối thủ mạnh ra mắt trước đó.

Dystopia: The Crimson War là một câu chuyện đi sâu về triết học của nhân loại, “Trong kỷ nguyên khoa hocj và công nghệ tiên tiến, sự kiêu ngạo quá mức của nhân loại cuối cùng đã dẫn đến sự hủy diệt của loài người”. Trò chơi sẽ đưa bạn vào một thế giới ảo tưởng trong tương lai, nơi mà trí tuệ nhân tạo đã trỗi dậy và thống trị loài người, nơi mà robot chiến đấu đấu và quái vật không gian ngự trị khắp hành tinh. Nhiệm vụ của người chơi là phải chiến đấu chống lại quái vật và giải cứu loài người trước khi bị hủy diệt hoàn toàn.

Lấy bối cảnh tương lai, các nhân vật trong Dystopia: The Crimson Warsở hữu phong cách thời trang khá độc đáo, kèm theo đó là hệ thống vũ khí vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, người chơi sẽ được trải nghiệm cây kĩ năng độc đáo chưa từng có trên các game mobile khác. Bạn sẽ phải mở khóa các cài đặt skill để tạo ra phong cách chiến đấu cho riêng mình.

Dystopia: The Crimson War mang phần nào dáng dấp của Diablo III, với cách thiết kế góc nhìn thứ 3 cố định từ trên cao, bên cạnh cách điều khiển nhân vật bộ nút trái phải quen thuộc. Bạn có thể kết hợp bộ skill của mình để tạo ra một combo độc nhất để sử dụng.

Trailer Game

Nhịp điệu tấn công cao, dồn dập liên tiếp và không thể đoán trước trong Dystopia: The Crimson War hứa hẹn sẽ làm vừa lòng bất cứ game thủ nào dù khó tính tới đâu. Đặc biệt, thuật toán điều khiển sẽ ghi nhớ các kĩ năng chiến đấu thủ công của người chơi và có thể thay bạn chiến đấu bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi. Nội dung mô phỏng mới cũng sẽ được cập nhật thường xuyên đẻ giúp người chơi kiểm tra các kĩ năng của mình với các người chơi khác.

Có quá nhiều điều mới mẻ trong Dystopia: The Crimson War khiến tựa game này nhanh chóng gây tiếng vang lớn ngay từ khi mới phát hành thử. Dù mới chỉ chính thức có mặt tại Hàn Quốc hôm nay, song phiên bản quốc tế sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ trở thành một game bom tấn trong thể loại nhập vai hành động trên điện thoại di động.

Bạn đọc quan tâm có thể đổi Store đăng nhập và tải về trải nghiệm game tại đây cho: iOS/ Android.