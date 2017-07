2 người chết, hàng chục tỷ cuốn phăng theo mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Lai Châu khiến 2 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Từ ngày 27/6 đến 5/7, mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại Lai Châu gây thiệt hại nặng nề.

Ông Vũ Văn Luật, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lai Châu cho biết: Tuyến quốc lộ 4D và 12 xảy ra hơn 20 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đã có 2 người tại huyện Than Uyên chết và mất tích do mưa lũ. Ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng,

Cơ quan chức năng tìm thi thể bà Tòng Thị Dơm, bị mất tích trong mưa lũ

Tại huyện Than Uyên, mưa lớn kéo dài gây lũ và sạt lở đất đá tại các xã: Mường Kim, Phúc Than, Hua Nà, Mường Mít, Tà Hừa, Ta Gia, Mường Than và thị trấn Than Uyên.

Mưa lũ làm ông Tòng Văn Bòng (SN 1964 bản Én Luông, xã Mường Than) chết do uống rượu đi trong đêm bị trượt ngã và bị nước cuốn vào cống thoát nước; bà Tòng Thị Dơm (SN 1973 bản Mường 1, xã Mường Kim) mất tích do đánh bắt cá tại suối Nậm Kim.

Cầu treo Nà Phát, xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị lũ cuốn

Thiệt hại 3.000m2 diện tích ao cá, lũ cuốn 2 con trâu, 1 con ngựa. Toàn huyện có 32 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ phải di dời người và tài sản ra vùng an toàn, 29 hộ bị sạt lở đất, đá vào nhà. Mưa lũ còn cuốn trôi 2 cầu tạm bản Nà Phát, Sang Ngà của xã Phúc Than;

Mưa lũ cũng làm ngập 15ha lúa, vùi lấp 4.000m2 lúa, 8ha mạ bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 13,870 tỷ đồng.

Tại huyện Nậm Nhùn mưa lũ đã cuốn trôi một cầu bắc qua suối Nậm Chà, xã Nậm Chà khiến gần 1.000 hộ dân bị chia cắt không thể vượt suối ra trung tâm huyện.

Trên tuyến đường tỉnh lộ 127 và 129 nối huyện Nậm Nhùn với các xã Nậm Chà và Mường Mô, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy dương, gây chia cắt giữa trung tâm huyện với các địa phương.

Ở các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương vào nhiều nhà dân, buộc chính quyền địa phương phải huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn.

Tại các địa phương này, mưa lớn cũng gây vùi lấp, cuốn trôi 17 công trình kè, thủy lợi, kênh mương kiên cố và nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá của người dân.

Tại TP Lai Châu mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số điểm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Tại xã Nậm Loỏng xuất hiện 10 hố cát-tơ, trong đó 4 hố ở vị trí đường quốc lộ và 6 hố ở khu dân cư. Cơ quan chức năng đang cho đổ đá hộc để san, lấp các hố cát-tơ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Mai Phương